11 стран мира, отчаянно призывающие людей заниматься сексом

В странах с низкой рождаемостью правительство всячески подталкивает своих граждан заниматься сексом и плодиться и порой доходит до весьма оригинальных решений в надежде вдохновить людей.

В определении светлого будущего и жизнеспособности нации нет ничего важнее, чем уровень рождаемости. Демографы полагают, что стране необходим коэффициент рождаемости более двух детей на одну женщину, чтобы достичь уровня, при котором количество новорожденных будет покрывать число умерших.

Однако из-за определенных культурных и экономических причин едва ли в половине из 224 стран мира достигается этот уровень. В странах с низкой рождаемостью правительство всячески подталкивает своих граждан заниматься сексом и плодиться и порой доходит до весьма оригинальных решений в надежде вдохновить людей.

Дания

Если у вас нет детей, говорит правительство Дании своим гражданам, заведите их хотя бы ради страны. В маленькой северной стране настолько низкая рождаемость, что датская турфирма Spies Rejser придумала необычное решение, как вдохновить женщин забеременеть. Сначала она предложила первые три года оплачивать необходимые для ребенка вещи тем парам, которые зачали во время отпуска, забронированного через их фирму. А недавно она выпустила видеокампанию под названием «Сделай это ради мамы», которая призывает заводить детей, чтобы порадовать будущих бабушек.

Россия

В России в 2007 году 12 сентября объявили официальным Днем зачатия. В этот день люди, видимо, должны сконцентрироваться на детях. А женщины, которые рожают ровно через 9 месяцев, 12 июня, получают холодильники.

Япония

Уровень рождаемости в стране был низким с 1975 года. Чтобы решить эту проблему, в 2010 году группа студентов из Цукубского университета изобрела Yotaro - робота-ребенка, который должен помочь молодым парам понять, каково быть родителями.

Румыния

В 1960-е годы Румыния была опасным местом для молодых пар. Население не увеличивалось, и правительство ввело 20-процентный налог на доходы молодых пар, у которых нет детей. Идея была такая: если вы не вкладываете ничего в будущее страны - не рожаете детей и не создаете работников, - то платите деньгами.

В 1980-е ситуация не улучшилась. Женщины обязаны были проходить гинекологические обследования, чтобы «демографическое сообщество» убедилось, что беременность не прервана. В 1989 году правительство сменилось, и кампанию свернули. В стране по-прежнему очень низкий уровень рождаемости.

Сингапур

В Сингапуре самый низкий уровень рождаемости - 0,81 ребенка на женщину. 8 августа 2012 года правительство устроило Национальную ночь - мероприятие, спонсором которого стала компания Mentos. Сингапурцев таким образом вовсю поощряли «дать патриотизму взять верх».

Также было введено ограничение на количество небольших квартир с одной спальней, сдаваемых в аренду. Такое решение, видимо, должно было вдохновить людей жить вместе и, так сказать, плодиться.

В общей сложности правительство страны каждый год тратит около 1,6 миллиарда долларов на программы, чтобы люди как можно больше занимались сексом.

Южная Корея

Каждую третью среду каждого месяца все учреждения в Южной Корее выключают свет в 7 часов вечера. Это так называемый Семейный день. С низким уровнем рождаемости (1,25 ребенка на женщину) правительство что только ни делает, чтобы продвигать ценности семейной жизни, - даже предлагает денежное вознаграждение тем, у кого больше одного ребенка.

Турция

Правительство страны выплачивает молодым родителям 130 долларов за первого ребенка, 170 долларов за второго и 260 за третьего. В 2015 году премьер-министр объявил о введении льгот для работающих мам - например, полноценной оплаты неполного рабочего дня.

Индия

В целом в стране нет проблем с рождаемостью - 2,48 ребенка на женщину. Однако быстро исчезает сообщество парсов - в 1941 году их было 114 тысяч человек, а в 2001 году - уже 61 тысяча. Из-за этой проблемы в 2014 году появилась серия провокационных реклам, например «Будь ответственным - не пользуйся презервативом сегодня ночью». Возможно, кампания и сработала. По последним данным, численность парсов возросла.

Италия

Правительство Италии выбрало другой подход. Была выпущена серия реклам, которая, по идее, должна напоминать итальянцам, что время уходит, а дети так просто не появляются. «Красота не знает возраста, а репродуктивная способность знает».

Гонконг

Гонконг столкнулся с такой же проблемой рождаемости, как и многие другие развитые страны. В 2013 году правительство внесло предложение давать деньги парам как поощрение завести детей. Идея была взята у Сингапура, где родителям выплачивают бонус 4400 долларов за первых двух детей, а за третьего и четвертого - 5900 долларов. Однако в Гонконге план так и не привели в действие.

Испания

В стране уровень рождаемости падает, а безработица растет - у половины молодых людей нет постоянной работы. Чтобы решить проблему, правительство наняло специального уполномоченного по вопросам демографии - Эдельмиру Баррейру. Она должна выяснить причины падения уровня рождаемости и разработать стратегию борьбы с ним.

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