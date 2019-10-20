"Казгидромет" отреагировал на сообщение активиста о загрязнении в Атырау

Метеорологи произвели замеры и пригласили активиста на встречу.

Филиал РГП "Казгидромет" совместно с Департаментом экологии по Атырауской области произвели совместные измерения качества атмосферного воздуха после видеозаписи активиста Армана Хайруллина в Facebook, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Прибор активиста зафиксировал превышение концентрации углеводородов до 148 миллиграмм на кубический метр по ул. Курмангазы в непосредственной близости от автозаправки.

- После опубликования в социальных сетях в субботу 19.10.2019г. в 10 час. 20 мин. Филиал РГП «Казгидромет» совместно с Департаментом экологии по Атырауской области произвели совместные измерения качества атмосферного воздуха на месте съемки. Превышения концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе отсутствуют, - сообщили в "Казгидромете".

В "Казгидромете" также отметили, что место, где проводились замеры, находится в непосредственной близости от автозаправки (около 5 метров) и автостоянки, на которых в рабочие дни может наблюдаться большое количество выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта.

- Также, на видео сообщении продолжительностью 2 минуты видно, как в течение 1,5 минут показания датчика изменяются от 148 мг/м3 до 120 мг/м3 При использовании любых автоматических средств измерений, необходимо выдержать время согласно инструкции по эксплуатации (до 20 минут) для установления точного значения (например - автоматический термометр для измерения температуры тела), - подчеркнули в предприятии.

В департаменте экологии по Атырауской области и филиале "Казгидромета" договорились о встрече с Хайруллиным 23 октября чтобы обсудить вопросы совместных измерений для выявления источников загрязнения.

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