Полицейские нашли "героиню" из лифта в Нур-Султане

Женщина пришла в гости к родным.

Женщину, справившую нужду в лифте в ЖК "Мунар" в Нур-Султане и попавшую на видео, полицейские нашли, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДП города.

36-летняя женщина пришла в гости к своим родным, а на прощание оставила такой вот подарок, присев в лифте по "малой нужде".

Полицейские нашли "героиню" и составили в ее отношении административный протокол по статье 434 КРКоАП (мелкое хулиганство). Теперь хулиганке грозит штраф в размере пяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток.

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