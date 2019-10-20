Полицейские нашли "героиню" из лифта в Нур-Султане
Женщина пришла в гости к родным.
Фото : Instagram20 октября 2019, 18:00
Женщину, справившую нужду в лифте в ЖК "Мунар" в Нур-Султане и попавшую на видео, полицейские нашли, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДП города.
36-летняя женщина пришла в гости к своим родным, а на прощание оставила такой вот подарок, присев в лифте по "малой нужде".
Полицейские нашли "героиню" и составили в ее отношении административный протокол по статье 434 КРКоАП (мелкое хулиганство). Теперь хулиганке грозит штраф в размере пяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток.
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