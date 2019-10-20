Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Турцию предложили исключить из НАТО

Марин Ле Пен не понимает, почему Европейский союз "ничего не делает и ничего не предлагает".

Фото : hyser.com.ua20 октября 2019, 23:31

Турция должна быть исключена из НАТО, так как нарушила правила пребывания в альянсе, заявила лидер французских националистов Марин Ле Пен радиостанции RTL, сообщает РИА Новости.

Ранее из-за военной операции Турции в Сирии несколько стран НАТО, среди которых Франция, Германия, Норвегия и Испания, приостановили экспорт вооружений в Анкару. Евросоюз договорился координировать политику по поставкам оружия Турции с учетом уже принятых решений прекратить выдачу лицензий и продажу вооружений. Однако как такового решения ввести оружейное эмбарго принято не было, потому что Турция является членом НАТО, а это накладывает на государства ЕС, которые также состоят в альянсе, определенные обязательства.

Политик раскритиковала Европейский союз за то, что он "ничего не делает и ничего не предлагает". По ее мнению, возможным ответом на агрессию Турции могло бы стать исключение страны из НАТО, поскольку Анкара "нарушила критерии" пребывания в альянсе.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты