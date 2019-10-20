Турцию предложили исключить из НАТО

Марин Ле Пен не понимает, почему Европейский союз "ничего не делает и ничего не предлагает".

Турция должна быть исключена из НАТО, так как нарушила правила пребывания в альянсе, заявила лидер французских националистов Марин Ле Пен радиостанции RTL, сообщает РИА Новости.

Ранее из-за военной операции Турции в Сирии несколько стран НАТО, среди которых Франция, Германия, Норвегия и Испания, приостановили экспорт вооружений в Анкару. Евросоюз договорился координировать политику по поставкам оружия Турции с учетом уже принятых решений прекратить выдачу лицензий и продажу вооружений. Однако как такового решения ввести оружейное эмбарго принято не было, потому что Турция является членом НАТО, а это накладывает на государства ЕС, которые также состоят в альянсе, определенные обязательства.

Политик раскритиковала Европейский союз за то, что он "ничего не делает и ничего не предлагает". По ее мнению, возможным ответом на агрессию Турции могло бы стать исключение страны из НАТО, поскольку Анкара "нарушила критерии" пребывания в альянсе.

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