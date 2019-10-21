Наследник Наполеона женился на праправнучке австрийского короля

Они приходятся друг другу довольно дальними, но родственниками.

Жан-Кристоф Наполеон Бонапарт, наследник величайшего правителя Франции, действующий глава дома Бонапартов, женился на родственнице жены своего предка Олимпии вон Арко-Зинберг, передает Life.

Многие, кто слышал об этой свадьбе, пытались проводить исторические параллели с 1810 годом, рассуждая об удивительном совпадении - свадьбе внучатого племянника Наполеона и внучатой племянницы жены французского императора Марии-Луизы Австрийской.

Правда, сами молодожены уверяют, что в их союзе нет никакого исторического или политического подтекста, только искренние чувства, хоть они и приходятся друг другу довольно дальними, но родственниками.

Торжественное мероприятие состоялось в Париже, самым обсуждаемым гостем свадьбы принца стала другая особа королевских кровей, принцесса Беатриса Йоркская с супругом, мультимиллионером Эдоардо Мапелли-Моцци.

Брак императора Франции Наполеона Бонапарта I с австрийской герцогиней Марией-Луизой в 1810 году должен был решить несколько задач: во-первых, обеспечить союзника в войне против Англии и России, во-вторых, помирить две конфликтующие страны между собой, а также дать наследника правителю.

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