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О разрушении "Моны Лизы" рассказали в Лувре

Во время перевозки картина может расколоться пополам.

Фото : Pixabay21 октября 2019, 07:59

Состояние известнейшей картины "Мона Лиза", или "Джоконда" итальянского художника Леонардо да Винчи не позволит ей экспонироваться за пределами музея Лувра. Об этом "Известиям" рассказали сотрудники отдела живописи и отдела графики музея Венсен Дельевен и Луи Франк.

По их словам на сегодняшний день картина стала очень хрупкой. Трещина пересекает всю поверхность доски и достигает лба Джоконды.

- Ей противопоказано любое перемещение, вибрация, изменение климата. Самое страшное, что во время перевозки она может расколоться пополам, - сообщили специалисты.

Из-за состояния картины в Лувре не хотят, чтобы "Джоконда" путешествовала.


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