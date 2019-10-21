О разрушении "Моны Лизы" рассказали в Лувре

Во время перевозки картина может расколоться пополам.

Состояние известнейшей картины "Мона Лиза", или "Джоконда" итальянского художника Леонардо да Винчи не позволит ей экспонироваться за пределами музея Лувра. Об этом "Известиям" рассказали сотрудники отдела живописи и отдела графики музея Венсен Дельевен и Луи Франк.

По их словам на сегодняшний день картина стала очень хрупкой. Трещина пересекает всю поверхность доски и достигает лба Джоконды.

- Ей противопоказано любое перемещение, вибрация, изменение климата. Самое страшное, что во время перевозки она может расколоться пополам, - сообщили специалисты.

Из-за состояния картины в Лувре не хотят, чтобы "Джоконда" путешествовала.

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