О разрушении "Моны Лизы" рассказали в Лувре
Во время перевозки картина может расколоться пополам.
Фото : Pixabay21 октября 2019, 07:59
Состояние известнейшей картины "Мона Лиза", или "Джоконда" итальянского художника Леонардо да Винчи не позволит ей экспонироваться за пределами музея Лувра. Об этом "Известиям" рассказали сотрудники отдела живописи и отдела графики музея Венсен Дельевен и Луи Франк.
По их словам на сегодняшний день картина стала очень хрупкой. Трещина пересекает всю поверхность доски и достигает лба Джоконды.
- Ей противопоказано любое перемещение, вибрация, изменение климата. Самое страшное, что во время перевозки она может расколоться пополам, - сообщили специалисты.
Из-за состояния картины в Лувре не хотят, чтобы "Джоконда" путешествовала.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4991137-39743c1754c98ed5fc1557770d8b7f04
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...