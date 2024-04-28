Для "Моны Лизы" хотят открыть отдельную комнату в Лувре

По словам президента музея, Мона Лиза, самый известный портрет в мире, может получить отдельную комнату в Лувре, сообщает Zakon.kz.

Такой шаг принесет посетителям, многие из которых посещают Лувр только ради знаменитой картины, больше впечатлений, сказала директор музея Лоуренс де Кар в интервью телеканалу France Inter.

"Всегда неприятно, когда не оказываешь посетителям наилучший прием, и именно так обстоит дело с "Моной Лизой". Сегодня мне кажется необходимым лучшее решение", — сказала де Кар.

С ее слов, Лувр уже связался с Министерством культуры по поводу потенциальных решений.

Лувр, самый популярный музей в мире, в 2023 году принял около 9 миллионов посетителей. По словам Des Cars, 80% из них – 20 000 человек в день – отважились на толпу, чтобы мельком увидеть загадочную улыбку Моны Лизы, часто делая селфи перед картиной.

Мона Лиза висит в Государственном зале Лувра, самом большом зале музея, в защитном стеклянном шкафу. Его сопровождают работы венецианских мастеров XVI века, а по другую сторону зала висит самая большая картина Лувра "Свадьба в Кане" Паоло Веронезе.

В январе "Мона Лиза" стала мишенью двух протестующих против защиты окружающей среды, которые швырнули в картину суп. В марте текущего года неизвестные угрожали взорвать "Мону Лизу" и другие памятники искусства в Лувре.