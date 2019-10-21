Кадыров пообещал бегущим из Сирии террористам места на кладбище

Мы с удовольствием их примем - глава Чечни.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика готова дать отпор террористам "Исламского государства"*, которые могут прийти на территорию Северного Кавказа из Сирии. Об этом политик рассказал в программе "Большая игра", сообщает РИА Новости.

По его словам, Чечня готова обеспечить безопасность российским регионам. Для этого в республике подготовлены спецподразделения для борьбы с террористами ИГ*.

- Мы с удовольствием их примем. Будут ли это билеты в театр или место на кладбище – это еще неизвестно, – пошутил Кадыров.

Глава Чечни также выразил мнение, что российские войска способны "навести порядок" в Сирии.

По информации "Российской газеты", в МИД России заявили, что основные силы террористов в арабской республике уничтожены, но борьба еще не закончена.

- Искоренение террористов, в том числе в Идлибе, должно быть продолжено, - подчеркнул замминистра иностранных дел Сергей Вершинин.

Владимир Путин призвал страны СНГ мобилизовать силы спецслужб, чтобы пресечь попытки террористов проникнуть в другие страны.

* Запрещенная в Казахстане террористическая организация.

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