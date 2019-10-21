Когда в Казахстане введут 12-летнее образование

Глава МОН отметил, что сейчас переход на 12-летку может привести к еще большим проблемам и нагрузке на инфраструктуру школ.

Ориентировочно переход на 12-летнее образование запланирован на 2021 год, сообщил на правительственном часе в мажилисе министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Сергей Симонов напомнил, что поэтапное внедрение 12-летнего образования предусмотрен в 76 шаге Плана нации, однако в июле 2018 года в график были внесены изменения с продлением сроков до 2020 года.

- В итоге госпрограмма сохраняет 11-летнее образование, в то время как в Плане нации предусмотрен поэтапный переход. Сегодня и дети, и родители запутались, что же внедряется в наших школах и чему обучают. В этой связи разъясните - какая система образования у нас в стране? 11-летняя или 12-летняя, - спросил депутат, обращаясь к министру.

По словам министра образования и науки Асхата Аймагамбетова, на сегодня в Казахстане 11-летнее образование де-факто и де-юре.

- Вы знаете, обновленные программы утверждались в 2015 году, когда они были утверждены, были утверждены программы именно 11-летней школы с 1 по 11 классы. Соответственно, сейчас внедряются обновленные программы. Сейчас важно полностью перейти на эти классы. Если мы сейчас будем вдруг, скажем так, вводить 12 класс, без предварительной подготовки, а 12 класс подразумевает большую нагрузку на инфраструктуру школ, на подготовку педагогов, выпуск новых учебников и так далее, то, конечно, мы столкнемся с большими проблемами, - объяснил министр.

Он добавил, что переход на 12-летку должны начать после того, как полностью с 1 по 11 классы перейдут на новые программы и на новую систему оценивания.

- Здесь тоже несколько вариантов перехода. Вы помните, когда-то на 11-летку переходили, скажем так, прыгали. Потом переходили на обновленку сразу несколько классов. Другой выход, когда переход действительно плавный, когда дети идут в 1 класс и уже знают, что они будут обучаться 12 лет. Ориентир 2021 год мы планируем и сейчас закладываем в проекте госпрограммы, - заключил Аймагамбетов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!