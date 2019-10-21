Артисты "Астана Опера" собрали аншлаг в Петербурге

Билеты на спектакль были проданы задолго до приезда казахстанских артистов.

С огромным успехом прошло выступление артистов "Астана Опера" на IV Международном фестивале камерной оперы в культурной столице России - Санкт-Петербурге, где они представили оперу-фарс Дж. Россини "Шелковая лестница", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу государственного театра оперы и балета "Астана Опера".

Местом проведения праздника оперного искусства стал сказочной красоты Дом фон Дервиза в самом центре города - на Галерной улице,33, где располагается Камерной музыкальный театр "Санктъ-Петербургъ Опера" под руководством Народного артиста России, лауреата Государственной премии Казахстана, кавалера ордена "Достык" II степени Юрия Александрова - давнего друга нашего театра.

Билеты на спектакль были проданы задолго до приезда казахстанских артистов. Их счастливые обладатели не просто получили удовольствие, но пережили настоящий восторг! Великолепие интерьеров театрального зала в стиле рококо оказалось естественным продолжением декораций спектакля, а публика, сидящая в окружении статуй и зеркал, становилась участницей происходящих событий, тем более, что веселые герои фарса выходили на сцену из зала. "Астана Опера", презентовав в апреле Камерный театр PICCOLO, поставил "Шелковую лестницу" первым во всей Центральной Азии, но показать оперу в Петербурге - городе высочайшей европейской музыкальной культуры - ответственность огромная. Однако команда "Шелковой лестницы" как на подбор - звездная. Наши певцы (а это не только сопрано, но и баритон, и тенор, и бас, и даже меццо-сопрано!) владеют техникой колоратурного вокала. Они проходили специальное обучение, причем, некоторые в Пезаро – городе, где родился сам Россини. Кроме того, режиссер-постановщик спектакля Алла Симонишвили (Италия) – профессор Академии в Озимо. Дирижер-постановщик спектакля - Заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдин, уверенно и весело вел за собой Камерный оркестр. Лаконичные и при этом многофункциональные декорации и роскошные исторические костюмы, созданные Мананой Гунией, вызвали всеобщее восхищение.

Опера-фарс предполагает не только прекрасное пение (bel canto), но и столь же прекрасную актерскую игру. И наши артисты на сцене просто получали удовольствие!

Заслуженная артистка Казахстана Жаннат Бактай в образе Джулии - очаровательная кокетливая красавица. Певица легкость, грациозность и веселый нрав героини передала великолепным исполнением вокальной партии - технически сложной, но изящной, насыщенной музыкальными мелизмами и виртуозными пассажами, характерными для оперы барокко.

Тайный супруг Джулии - Дорвиль в исполнении Заслуженного деятеля Казахстана Жана Тапина - нежный влюбленный, одновременно доверчивый и ревнивый. Его тенор звучал прекрасно, интерпретация образа отличалась тонким вкусом.

Заслуженный деятель Казахстана, Азамат Желтыргузов справился с партией слуги Джермано виртуозно, как и положено настоящему мастеру сцены.

Высокий красавец Евгений Чайников в белоснежном камзоле, украшенном перьями и затейливой вышивкой - самовлюбленный дамский угодник Бланзак, который в итоге легко утешился заменой несостоявшейся невесты Джулии на влюбленную в него Лючиллу. Внешняя импозантность вкупе с сочным басом и отличной игрой сделали образ его героя запоминающимся.

Меццо-сопрано Салтанат Муратбекова техникой россиниевского стиля овладевала в Италии, поэтому легко и весело справилась с партией Лючиллы - простушки с виду, а на деле девушки весьма предприимчивой.

У Рамзата Балакишиева в родном театре репутация самого большого юмориста и в жизни, и на сцене (конечно, если позволяет роль). "Шелковая лестница" в это смысле - материал самый благодатный: упоительная музыка, комический сюжет и динамика действия дают возможность артистам показать себя. И Рамзат в небольшой партии Дормонта выступил блестяще!

После спектакля публика не спешит расходиться: рассматривают интерьеры, делятся впечатлениями, даже напевают отдельные музыкальные фразы. А наш театр "Астана Опера" в очередной раз доказал, что благодаря высочайшему уровню спектаклей, мастерству наших артистов "Астана Опера" знают и ценят в мировом культурном пространстве. И здесь очень важна государственная политика в области культуры, поэтому необходимо особо подчеркнуть: гастроли проходили в рамках программы "Рухани жаңғыру" при содействии Министерства культуры и спорта РК.

- Спасибо за великолепный спектакль. Если бы он был в постоянном петербургском репертуаре, у него был бы свой зритель и весьма многочисленный, потому что все получилось ярко, весело и хорошо спето, как раз под нашу хмурую петербургскую погоду. Приезжайте еще, - сказал известный журналист издания "Российская газета" Евгений Хакназаров.

- Спасибо за спектакль, я с большим интересом специально из Москвы приехал посмотреть эту работу. Помню прошлый приезд "Астана Опера" в Петербург, помню первые московские гастроли. Очень интересно посмотреть, как развивается коллектив в динамике, какие ставит задачи и как их решает, какой разный репертуар может себе позволить на хорошем качественном уровне. Сегодня была непростая работа, Россини – сложен для исполнения. "Шелковая лестница" насыщена виртуозной музыкой, и артисты справились с ней на высоком уровне, - подчеркнул авторитетный музыкальный критик Александр Матусевич (ж-л "Музыкальная жизнь").

- Все понравилось. Во-первых, потому что сделан спектакль в классических традициях. Мы устали от новшеств. А у "Астана Опера" все выверено, академично, голоса потрясающие, артистизм великолепный, оркестр и дирижер – все на высшем уровне, - заметил Народный артист Татарстана, Заслуженный артист России, председатель Петербургского Союза музыкальных деятелей Шакиров Ринат Сагидович.

- Я специально прилетела сюда из Праги, когда узнала, что в Петербурге состоится выступление казахстанского театра. Мне очень понравилось выступление "Астана Опера", великолепный оркестр и солисты, - поделилась импресарио Ивана Ясанска (Чехия).

- Получила такое удовольствие от голосов, от игры. Очень красивая сценография и костюмы. Дирижер замечательно задавал тон сцене, - восхитилась зрительница из Санкт-Петербурга Галина Ткаченко.

На этом гастроли "Астана Опера" не заканчиваются, и российскую публику ждет новая встреча с казахстанскими артистами, но уже в Красноярске на первом Международном фестивале Дмитрия Хворостовского.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!