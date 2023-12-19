От "Мессии" к "Щелкунчику": труппа "Астана Опера" с аншлагом выступила в Дубае

Труппа "Астана Опера" восхитила дубайскую публику своим исключительным талантом и профессионализмом во время гастрольного выступления на сцене "Дубай Опера". Тур театра стал не только настоящим культурным событием, но и знаковым шагом в продвижении казахстанского искусства за рубежом.

Гастроли прошли при поддержке Министерства культуры и информации РК.



Волшебство предстоящего выступления "Астана Опера" в "Дубай Опера" началось еще до прибытия артистов. Костюмы и декорации удивительного по красоте спектакля "Щелкунчик" отправились в путешествие морским путем, и даже достигли своего места назначения раньше исполнителей. Они стали первыми вестниками начала прекрасной сказки, окутывая "Дубай Оперу" в атмосферу неповторимой истории, готовой развернуться на сцене.

Фото: Астана Опера

Открылась гастрольная программа 13 декабря по предложению "Дубай Опера" исполнением оратории "Мессия" Г.Ф. Генделя Dubai Festival Chorus в сопровождении Симфонического оркестра "Астана Опера" под руководством дирижера Роба Джонстона. "Мессия" считается величайшим музыкальным произведением и одним из лучших творений, созданным в эпоху барокко. Совместное исполнение творческих коллективов Объединенных Арабских Эмиратов и Казахстана создало мощный эмоциональный резонанс, наполнив зал гармонией и восторженностью. Творческое сотрудничество двух стран, подчеркнутое этим проектом, стало не только музыкальным триумфом, но и культурным мостом, соединившим искусство Казахстана и ОАЭ в блестящем вечере, который оставил незабываемые воспоминания у зрителей.

"Я проработал с коллективом Dubai Festival Chorus уже несколько лет. На проекте "Мессия" Г.Ф. Генделя у нас состоялось прекрасное сотрудничество с Симфоническим оркестром "Астана Опера". Собрать такое масштабное произведение воедино за такое короткое время – очень сложно и казахстанский оркестр фантастически хорошо справился с задачей исполнить произведение Генделя с точки зрения стилистики именно так, как мне хотелось, чтобы они исполняли музыку Генделя. Музыка – это свой собственный язык. Поэтому неважно, из какой страны мира вы приехали, то, что у нас есть единый язык музыки, сближает и объединяет нас всех. Поэтому работать с оркестром из Казахстана, хором из Дубая, и я сам из Великобритании, это было великолепное сотрудничество. И я надеюсь, что будет еще больше таких коллабораций, когда хоры, оркестры, дирижеры из разных уголков мира могут объединиться и радоваться созданию музыки такого великолепного качества", – дал свою оценку исполнительскому мастерству музыкантов маэстро Роб Джонстон.

А Карина Отте, из Южной Африки, проживающая в Дубае, подчеркнула, что оркестр "Астана Опера" имеет мировой уровень.

"Симфонический оркестр – просто великолепен. Я могла видеть, что каждый из музыкантов коллектива был прекрасно подготовлен, и дирижеру удалось заразить их своим энтузиазмом. Единение было таким, словно это играл один человек, а не оркестр. Это было блестяще! Мне ранее уже доводилось слушать "Мессию" и сегодня исполнение было на высочайшем уровне, я в восхищении". Карина Отте

Эстафету гастрольного выступления приняла балетная труппа, художественным руководителем которой является звезда мирового балета Алтынай Асылмуратова. Артисты не только виртуозно исполняли спектакли в течение трех дней – 15 декабря вечерний спектакль, 16 и 17 декабря утренние и вечерние спектакли, но и взаимодействовали с публикой, отвечая многочисленными поклонами на крики "Браво".

Фото: Астана Опера

Особенно важно отметить тот факт, что "Астана Опера" смог передать красоту и глубину своего искусства даже тем, кто впервые пришел на спектакль и открыл для себя этот удивительный мир танца. Замечательный балет "Щелкунчик" П.И. Чайковского ставят во всем мире, но именно постановка Ю.Н. Григоровича во все времена считалась эталонной. И так как в репертуаре столичного театра идет "Щелкунчик" этого легендарного хореографа, дирекция "Дубай Опера" обратилась с просьбой к казахстанскому коллективу показать на гастролях данный спектакль.

Фото: Астана Опера

Он был горячо принят зрителями, оставив неизгладимое впечатление в их сердцах. Мастерство казахстанских исполнителей Айгерим Бекетаевой, Мадины Унербаевой, Шугылы Адепхан, Бактияра Адамжана, Еркина Рахматуллаева, Данияра Жуматаева создало атмосферу волшебства на сцене. Горячие овации заполнили зал, говоря о том, насколько сильным и волнующим были выступления труппы. Стоит отметить, что спектакли вызвали многочисленные положительные отзывы и в местных СМИ.

"Мне очень понравилась хореография, это по истине выдающийся спектакль, считаю, что труппа танцевала восхитительно, очень сильная работа кордебалета и, конечно, ведущих солистов. Видна выучка, хорошая балетная школа, в целом, по этому исполнению можно сделать вывод, что балет в Казахстане находится на очень высоком уровне. Что касается оформления спектакля, то конечно, восхитили костюмы, очень красивые. Освещение действительно великолепно дополнило общую картину. Исполнение оркестра было прекрасным акустически, прекрасная работа казахстанского дирижера, я получил большое наслаждение от сегодняшнего вечера", – рассказал Теренс Старр из Лондона.

"Мне очень понравился балет. Действительно прекрасная постановка, с замечательным видеоэффектом, где на сцене словно идет снег и сверкает молния. Я уже видела балет "Щелкунчик" раньше, но, эта постановка создана действительно на высоком уровне, в спектакль вложено много труда и усилий. Так что я впечатлена тем, насколько здесь прекрасная хореография и художественное оформление", – поделилась Река Косзта, из Венгрии, проживающая в Дубае.

Выразительность и глубину выдающейся музыки П.И. Чайковского блестяще передал Симфонический оркестр "Астана Опера" под руководством заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдина. К слову, с музыкантами оркестра не раз работал Джузеппе Акуавива. Итальянский маэстро – давний партнер театра, который неоднократно помогал в организации зарубежных гастролей. В их числе гастроли в Италию, Испанию, Оман и другие страны.

"Мы сделали множество проектов. Когда я приехал в "Астана Опера" впервые, меня пригласили поработать над балетом "Ромео и Джульетта". Я был арт-директором театра Карло Феличе и сразу понял, что два театра должны, конечно же, начать сотрудничество. Это стало для меня главной целью. Вместе мы действительно много сделали. Но, думаю, одними из очень важных гастролей было представление оперы "Абай" в Италии, а также балетов "Спартак", "Собор Парижской Богоматери", "Лебединое озеро" на сцене генуэзского театра. И теперь гастроли в "Дубай Опера" стали еще одним шагом на пути к расширению географии гастролей "Астана Опера". Джузеппе Акуавива

"Недавние выступления "Астана Опера" в "Дубай Опере" показали исключительное художественное мастерство артистов балетной труппы и музыкантов оркестра. Исполнение "Мессии" Г.Ф. Генделя в сотрудничестве с коллективом Dubai Festival Chorus, объединяющим певцов из разных стран, стало настоящим праздником классического искусства, гастроли завершились прекрасным исполнением балета "Щелкунчик" П. Чайковского, выступления вдохновили и заворожили нашу публику. Мы благодарны "Астана Опера" за вклад в этот творческий проект и с нетерпением ждем и других вдохновляющих выступлений в будущем", – сказал директор "Дубай Опера" Паоло Петрочелли.

Важно заметить, что во все дни выступлений казахстанской труппы в зале "Дубай Опера", рассчитанном на 2 000 мест, был аншлаг, причем он не смог вместить всех желающих, настолько большой был ажиотаж вокруг гастрольных выступлений столичного театра.

Фото: Астана Опера