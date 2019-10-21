В Алматы осудили полицейского за вымогательство и получение взятки

Суд лишил осужденного специального звания – старший лейтенант полиции.

В районном суде 2 Медеуского района Алматы завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении Ануара Надирбаева, признанного виновным в получении взятки и покушении на получение взятки, передает Zakon.kz.

Ануар Надирбаев, занимая​ должность дознавателя Управления дознания Департамента полиции Алматы, потребовал и через посредника получил взятку в виде крупной суммы денег за общее покровительство взяткодателя и представляемых им лиц.

Приговором суда Надирбаев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 ч.3 п. 1,3 (получение взятки, путем вымогательства, в крупном размере), 24 ч.3 – 366 ч.3 п.п. 1,4 (покушение на получение взятки) УК РК.

- На основании ст. 58 ч. 1,3 УК РК путем поглощения менее строгого наказания более строгим ему окончательно к отбытию назначено 7 лет 6 месяцев лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном Банке Республики Казахстан и его ведомствах, государственных организациях и иных организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50%. Отбывать наказание осужденный будет в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, - сообщили в Медеуском районном суде №2.

Суд также лишил осужденного специального звания – старший лейтенант полиции.

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