Курсы валют: евро и рубль продолжили рост

Средневзвешенный курс доллара составил 389,86 тенге (-0,13).

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 389,86 тенге (-0,13).

Средневзвешенный курс евро составил 435,60 тенге, объем торгов 100 тысяч евро.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,1175 тенге (+0,0191), объем торгов 10 млн рублей.

В обменниках курс доллара - 389,9-391,8 тенге, евро - 434,7-437,3 тенге, рос.рубля - 6,10-6,16 тенге.

В торгах приняли участие 10 членова KASE.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!