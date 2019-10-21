Курсы валют: евро и рубль продолжили рост
Средневзвешенный курс доллара составил 389,86 тенге (-0,13).
Фото : 24smi.org21 октября 2019, 15:58
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара составил 389,86 тенге (-0,13).
Средневзвешенный курс евро составил 435,60 тенге, объем торгов 100 тысяч евро.
Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,1175 тенге (+0,0191), объем торгов 10 млн рублей.
В обменниках курс доллара - 389,9-391,8 тенге, евро - 434,7-437,3 тенге, рос.рубля - 6,10-6,16 тенге.
В торгах приняли участие 10 членова KASE.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4991241-5641a0b859c429f3e0f9c11bb1a480eb
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...