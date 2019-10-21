Сагинтаев сделал первый выговор на посту акима

Поводом послужил случай с высадкой саженцев на Кок-Тобе.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сделал свой первый выговор на посту главы города, передает Zakon.kz.

Поводом послужил случай с высадкой саженцев на Кок-Тобе. 13 октября в рамках акции озеленения Jasyl Almaty на пострадавшем от пожара склоне горы Кок-Тобе 500 волонтеров высадили 40 тысяч саженцев яблони Сиверса и 500 тысяч луковиц тюльпанов сортов "Казахстан" и "Нурсултан Назарбаев".

Позже представители экологического общества "Зеленое спасение" выявили, что на склоне, где производилась высадка, остались брошенными саженцы яблонь, луковицы тюльпанов и инвентарь.

Заместитель акима Ерлан Кожагапанов решил лично проверить этот участок.







- Мы провели расследование. Виновный сотрудник акимата, который отвечал именно за этот участок, наказан. При посадке миллиона деревьев проконтролировать каждый саженец, поведение каждого человека, который принимает в этом участие, очень непросто. Наша с вами задача, чтобы каждый, кто вовлечен в эту акцию, каждый горожанин проявлял свою гражданскую позицию, чтобы количество негативных ситуаций при реализации этой акции, было сведено к нулю, - заявил заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов.

Как сообщил пресс-секретарь акима Алматы Асет Мукажанов, Бакытжан Сагинтаев объявил выговор руководителю Управления зеленой экономики Ержану Сейтенову и начальнику отдела Управления зеленой экономики Олжасу Джаныспаеву.

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