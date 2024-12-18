Освещение телебашни "Кок-Тобе" будет работать по новому графику
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Сегодня, 18 декабря 2024 года, в акимате Алматы выступили с заявлением по поводу архитектурного освещения телевизионной вышки, расположенной на горе Кок-Тобе, сообщает Zakon.kz.
Оказалось, теперь архитектурное освещение телебашни "Кок-Тобе" будет работать по новому графику.
"В преддверии предстоящих праздников с 20 декабря мультимедийное оформление телевышки "Кок-Тобе" будет подключаться ежедневно с 17:00 до 01:00, а с 01:00 до 05:00 фасад здания будет подсвечиваться в фоновом режиме. Ранее архитектурно-художественное освещение телебашни включалось с 20:00".Пресс-служба акимата Алматы
Власти напомнили, что телебашня высотой более 370 м оснащена 185 TLOS-H прожекторами с разными углами рассеивания, а также медиафасадом из световых линий с LED-модулями, которые вместе подсвечивают 10 уровней строения.
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