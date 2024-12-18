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Общество

Освещение телебашни "Кок-Тобе" будет работать по новому графику

Освещение телебашни &quot;Кок-Тобе&quot; будет работать по новому графику, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 09:11 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Сегодня, 18 декабря 2024 года, в акимате Алматы выступили с заявлением по поводу архитектурного освещения телевизионной вышки, расположенной на горе Кок-Тобе, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, теперь архитектурное освещение телебашни "Кок-Тобе" будет работать по новому графику.

"В преддверии предстоящих праздников с 20 декабря мультимедийное оформление телевышки "Кок-Тобе" будет подключаться ежедневно с 17:00 до 01:00, а с 01:00 до 05:00 фасад здания будет подсвечиваться в фоновом режиме. Ранее архитектурно-художественное освещение телебашни включалось с 20:00".Пресс-служба акимата Алматы

Власти напомнили, что телебашня высотой более 370 м оснащена 185 TLOS-H прожекторами с разными углами рассеивания, а также медиафасадом из световых линий с LED-модулями, которые вместе подсвечивают 10 уровней строения.

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Ранее алматинцев поздравили с Днем Независимости РК иллюминацией на "Кок-Тобе".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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