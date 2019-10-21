Похищение девушки в Алматы: суд оправдал обвиняемых

Весной в редакцию Zakon.kz обратилась девушка с заявлением, что ее похитили и удерживали в частном доме.

17 октября военный суд Алматинского гарнизона вынес приговор по делу о похищении девушки, передает Zakon.kz.

Весной в редакцию Zakon.kz обратилась девушка с заявлением, что ее похитили и удерживали в частном доме. Жамиля в содеянном обвинила свою опекуншу. Кроме того, девушка сказала, что женщина пыталась завладеть ее квартирой, которую выдало государство, как ребенку-сироте.

В полиции дело было зарегистрировано по статье 125 УК РК (похищение человека) и 194 УК РК (вымогательство).

17 октября суд вынес приговор. Обвиняемых было шесть человек, включая опекуншу. Согласно приговору суда, обвиняемых оправдали в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения. Но опекуншу признали виновной в совершении уголовного правонарушения предусмотренного статьей 149 УК РК (Нарушение неприкосновенности жилища) и назначили штраф в размере 50 МРП (126250 тенге).

Девушка не удовлетворена приговором. Сейчас Жамиля готовит заявление в апелляционную комиссию.

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