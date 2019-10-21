Обвинившая чиновников из МОН РК в коррупции Анар Каирбекова получила новую должность

Информацию подтвердил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

Бывший директор Департамента административной работы и госзакупок МОН РК Анар Каирбекова, обвинившая должностных лиц МОН РК в коррупции, назначена ректором Южно-Казахстанского государственного университета, передает Zakon.kz.

Информацию подтвердил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

- Есть соответствующие квалификационные требования, есть соответствующие процедуры. Если они соответствуют требованиям, то принимаются те или иные решения. В данном случае решение принято, я это подтверждаю", - сказал Аймагамбетов на брифинге в СЦК.

Летом текущего года директор Департамента административной работы и госзакупок ведомства Анар Каирбекова заявила, что ответственный секретарь Министерства образования и науки РК является главой коррупционной схемы. Позже Арын Орсариев ответил на обвинение.

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