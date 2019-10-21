Что выявила комиссия Минздрава в Атырауской области?

В данном учреждении были грубые нарушения дезрежима, и комиссия работала формально.

Минздрава Людмила Бюрабекова в кулуарах Сената рассказала, что выяснила комиссия ведомства в Атырауской области, передает корреспондент Zakon.kz.

- Комиссия в составе 26 человек под председательством вице-министра здравоохранения Лязат Актаевой приступила к работе 5 октября, 17 октября мы закончили. Все, что касается уголовного расследования, это вопросы к правоохранительным органам, мы этой информацией не владеем. Мы занимались анализом младенческой смертности в регионе в целом. Изучали причины роста именно в перинатальном центре в августе-сентябре, - сообщила она.

По ее словам, в медучреждении, где умер младенец, выявили внутрибольничные инфекции.

- Она и повлекла за собой смерть младенцев. По ее словам, причиной является инфекция., - уточнила глава Комитета.

При этом Бюрабекова отметила, что вопрос ответственности касается не столько медиков, сколько медучреждения.

- Действующим законодательством предусмотрено наличие комиссии инфекционного контроля организации здравоохранения. И вообще в целом соблюдение санитарных правил, дезрежима. В данном учреждении были грубые нарушения дезрежима и комиссия работала формально. Это не врачи, а организация работы внутри медицинской организации. То есть процессы, которые необходимо выстраивать. Это проблемы менеджмента, - заключила глава Комитета.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!