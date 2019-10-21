Китай впервые обогнал США по числу богачей

При этом, согласно данным Credit Suisse, США обгоняют Китай по общему числу миллионеров. В США их 18,6 млн человек, а в Китае — только 4,4 млн.

Число богатых китайцев впервые превысило число богатых американцев, сообщает РБК.

Об этом свидетельствуют данные исследования Global Wealth Report, подготовленного банком Credit Suisse.

Число китайцев среди богатейших людей планеты банк оценил в 100 млн человек, американцев – в 99 млн.

- Несмотря на торговые разногласия между США и Китаем за последний год, обе страны преуспели в накоплении благосостояния на $3,8 трлн и $1,9 трлн соответственно, – отметили авторы исследования.

При этом по числу миллионеров США по-прежнему значительно опережают Китай: состоянием от $1 млн в Соединенных Штатах владеют около 18,6 млн человек, в Китае – 4,4 млн.

- Несмотря на торговые разногласия между Соединенными Штатами и Китаем в течение последних 12 месяцев, обе страны добились значительных успехов в повышении благосостояния на $3,8 трлн и $1,9 трлн соответственно, — говорится в сообщении представителя Credit Suisse.

При этом, согласно данным Credit Suisse, США обгоняют Китай по общему числу миллионеров. В США их 18,6 млн человек, а в Китае — только 4,4 млн.

Всего, по оценке экспертов банка, в 2019 году число миллионеров выросло более чем на 1 млн человек по сравнению с предыдущим годом (с 45,6 до 46,8 млн человек).



В феврале китайская исследовательская компания Hurun представила отчет, согласно которому 27% всех миллиардеров мира имеют китайское происхождение. В 2018 году список миллиардеров сократился на 430 человек, и половина потерь пришлась на Китай. Общее число миллиардеров в Китае, Гонконге и Тайване по состоянию на начало 2019 года составило 658, а в США — 584.

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