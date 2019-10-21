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Китай впервые обогнал США по числу богачей

При этом, согласно данным Credit Suisse, США обгоняют Китай по общему числу миллионеров. В США их 18,6 млн человек, а в Китае — только 4,4 млн.

Фото : Pinterest21 октября 2019, 19:53

Число богатых китайцев впервые превысило число богатых американцев, сообщает РБК.

Об этом свидетельствуют данные исследования Global Wealth Report, подготовленного банком Credit Suisse.

Число китайцев среди богатейших людей планеты банк оценил в 100 млн человек, американцев – в 99 млн.

- Несмотря на торговые разногласия между США и Китаем за последний год, обе страны преуспели в накоплении благосостояния на $3,8 трлн и $1,9 трлн соответственно, – отметили авторы исследования.

При этом по числу миллионеров США по-прежнему значительно опережают Китай: состоянием от $1 млн в Соединенных Штатах владеют около 18,6 млн человек, в Китае – 4,4 млн.

- Несмотря на торговые разногласия между Соединенными Штатами и Китаем в течение последних 12 месяцев, обе страны добились значительных успехов в повышении благосостояния на $3,8 трлн и $1,9 трлн соответственно, — говорится в сообщении представителя Credit Suisse.


При этом, согласно данным Credit Suisse, США обгоняют Китай по общему числу миллионеров. В США их 18,6 млн человек, а в Китае — только 4,4 млн.

Всего, по оценке экспертов банка, в 2019 году число миллионеров выросло более чем на 1 млн человек по сравнению с предыдущим годом (с 45,6 до 46,8 млн человек).

В феврале китайская исследовательская компания Hurun представила отчет, согласно которому 27% всех миллиардеров мира имеют китайское происхождение. В 2018 году список миллиардеров сократился на 430 человек, и половина потерь пришлась на Китай. Общее число миллиардеров в Китае, Гонконге и Тайване по состоянию на начало 2019 года составило 658, а в США — 584.


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