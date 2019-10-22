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NASA нашло в космосе "портал в другое измерение"

То, что удалось запечатлеть "Хабблу", больше похоже на кадр из фантастического фильма.

Фото : NASA22 октября 2019, 00:14

Космическое агентство NASA поделилось снимком объекта NGC 4380 в созвездии Девы и сравнило его с "зияющим порталом в другое измерение", сообщает Life.ru.

Сообщается, что это спиральная галактика, открытая ещё в 1826 году Джоном Гершелем. Находится она на немыслимом расстоянии от Земли — более 50 миллионов световых лет.

- Галактика NGC 4380 выглядит как особый эффект прямо из фантастического фильма, - из сообщения NASA.


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