NASA нашло в космосе "портал в другое измерение"
То, что удалось запечатлеть "Хабблу", больше похоже на кадр из фантастического фильма.
Фото : NASA22 октября 2019, 00:14
Космическое агентство NASA поделилось снимком объекта NGC 4380 в созвездии Девы и сравнило его с "зияющим порталом в другое измерение", сообщает Life.ru.
Сообщается, что это спиральная галактика, открытая ещё в 1826 году Джоном Гершелем. Находится она на немыслимом расстоянии от Земли — более 50 миллионов световых лет.
- Галактика NGC 4380 выглядит как особый эффект прямо из фантастического фильма, - из сообщения NASA.
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