50 тысяч зарегистрированных на себя номеров обнаружила женщина в Петропавловске

Женщина сразу же написала заявление, чтобы все эти номера были закрыты.

Жительница Петропавловска обнаружила, что на нее было зарегистрировано 50 тыс. абонентских номеров, которых у нее никогда не было, сообщает BaigeNews.kz.

Об этом сюрпризе девушка узнала при обращении в офис своего оператора связи.

По словам Марии, она никогда не пользовалась таким количеством номеров и никому их не дарила. Свой же настоящий номер сотового телефона она использует давно, и новых на себя не регистрировала.

- Для меня это было шоком. Вы только представьте, 50 000 номеров. За мной числилась целая армия абонентов, - говорит Мария.

По словам девушки, оператор ей не смог объяснить, каким образом эти номера оказались зарегистрированными на неё. Однако, все они были привязаны к ее ИИНу.

- Скорее всего, они были оформлены на меня по удостоверению, которое я потеряла несколько лет назад. Но знаете, что пугает меня больше всего? Сам факт того, что ведь кто-то мог позвонить с этих номеров, и сообщить о заложенной бомбе или мошенники какие-нибудь обманывали людей, используя эти номера. А так как я официально являлась хозяйкой этих симок, скорее всего, у меня были бы проблемы. Никогда даже мысли не было проверить – пользовалась и пользовалась.

Она сразу же написала заявление, чтобы все эти номера были закрыты, оставив только свой настоящий.

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