Изнасилование медсестры. Почему суд оправдал врача в Шымкенте?

Потерпевшая сторона обладает правом оспорить это решение в вышестоящих судах.

Пресс-секретарь Верховного суда Айдос Садуакасов прокомментировал оправдательный приговор шымкентскому врачу, которого обвиняли в изнасиловании, сообщает Zakon.kz.

Садуакасов напомнил, что в уголовном судопроизводстве есть основной принцип - лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном законом. При этом бремя доказывания уголовной вины лежит на обвинителе.

- В данном деле суд не получил от следствия достаточных улик, подтверждающих вину врача. Поэтому судья обязан вынести оправдательный приговор. Другого решения по закону быть не могло. Приговор не вступил в силу, - написал он в Facebook.

При этом он подчеркнул, что потерпевшая сторона обладает правом оспорить это решение в вышестоящих судах. По информации Otyrar.kz, пострадавшая медсестра намерена обжаловать приговор и провести пресс-конференцию.

- В этой связи какие-либо комментарии со стороны судебных органов, раскрывающих детали дела, недопустимы. Тем более когда речь идет об изнасиловании. Дела этой категории в судах проходят в закрытом режиме. Почему - объяснять никому не надо. Это касается не только фигурантов дела, но их семей, близких и родных, - отметил Садуакасов.

Он также обратился к СМИ, общественным деятелям и комментаторам воздержаться от каких-либо публикаций, наносящих урон тайне личной жизни сторон.

Информация о задержании врача появилась в сентябре этого года. С обвинением в полицию обратилась медсестра, которая рассказала, что начальник делал ей непристойные предложения в кабинете, где они работали, а после изнасиловал. По ее словам изнасилование произошло в апреле. С заявлением в полицию она обратилась не сразу, поскольку предполагала решить вопрос с руководством медицинского учреждения.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!