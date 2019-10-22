Сразу семь медсестер из отделения для новорожденных забеременели

Самой младшей из них 31 год, самой старшей - 47 лет.

В испанском городе Барселона одновременно забеременели семь медсестер одной из больниц, передает Lenta.ru.

На фотографии, которую опубликовал в соцсети один из сотрудников больницы, женщины позируют вместе, демонстрируя свои животы. Самой младшей из них 31 год, самой старшей - 47 лет. Все семеро работают в отделении неонатологии, где лечат новорожденных детей.

- Иногда бывает непросто, - рассказала одна из беременных медсестер. - Мы ухаживаем за младенцами, которым 24 или 25 недель, и они порой меньше того ребенка, которого ты носишь внутри себя. Смотришь на него, потом на себя. Нужно как-то эмоционально поддерживать его маму, а посередине - твой живот, по которому ясно, что у тебя все в порядке, а у нее - нет.

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