Новую программу "Нұрлы жол" планируют профинансировать на 6,5 трлн тенге

Отмечается, что новая госпрограмма направлена на создание транспортной инфраструктуры, которая будет комфортной и доступной для населения, повысит мобильность, производительность труда и качество жизни.

Общий объем финансирования новой госпрограммы "Нұрлы жол" до 2025 года составит более 6 трлн тенге, сообщил на заседании правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Новая госпрограмма направлена на создание транспортной инфраструктуры, которая будет комфортной и доступной для населения, повысит мобильность, производительность труда и качество жизни. Проект новой госпрограммы был внесен в правительство. Общий объем финансирования новой госпрограммы до 2025 года составляет 6 трлн 598 млрд тенге, - сообщил Атамкулов.

По его информации, в рамках развития автодорожной инфраструктуры планируется реконструкция 10 тысяч км и ремонт 11 тысяч республиканской сети, ремонт 27 тысяч км местной сети.

- В железнодорожной отрасли планируется модернизация участка Достык-Мойынты и электрификация участка Мойынты-Актогай. Для целей развития малых воздушных линий планируется строительство 16 аэродромов, - рассказал министр.

Он добавил, что для развития водного транспорта планируется приобретение 48 единиц судов, в том числе 6 торгового флота и проведение капитального ремонта шлюзов.

- С целью приведения к национальному стандарту в сфере автомобильного транспорта планируется строительство и модернизация порядка 133 автостанций, автовокзалов и пунктов обслуживания пассажиров, - заключил глава МИИР.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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