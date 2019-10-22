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В чем появился Назарбаев на церемонии в Японии

Первый Президент Казахстана принимает участие в официальной церемонии интронизации Императора Японии Нарухито.

Фото : Айдос Укибай22 октября 2019, 10:44

Елбасы Нурсултан Назарбаев прибыл на церемонию интронизации Императора Японии во фраке, передает Zakon.kz.

Фото с мероприятия разместил в Twitter пресс-секретарь Первого Президента РК Айдос Укибай.

- Первый Президент Казахстана принимает участие в официальной церемонии интронизации Императора Японии Нарухито, - говорится в подписи к посту.

Любопытно, что на такое событие Елбасы выбрал именно фрак. Обычно Нурсултан Назарбаев предпочитает строгие костюмы темно-синего оттенка с галстуком. Во фраке он был замечен в 2008 году, когда поздравлял женщин с 8 марта и в 2014 году в поздравительном новогоднем видео.

Фрак это элемент дресс-кода white tie. White tie - это один из самых строгих видов дресс-кода. Женщинам предписываются длинное вечернее платье с пышной юбкой, туфли на шпильке, иногда перчатки, для мужчин обязательны светлый галстук или белая рубашка и черный фрак с жилетом.


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