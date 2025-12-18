Касым-Жомарт Токаев провел встречу с императором Японии

Первый официальный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Японию начался со встречи с императором Нарухито, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды за 18 декабря 2025 года, глава Казахстана выразил признательность за оказанное гостеприимство.

Так, Токаев подчеркнул, что Страна восходящего солнца на протяжении многих лет вдохновляет народ Казахстана своей дисциплиной и стойкостью. По его словам, наши страны связывают давние дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и плодотворном сотрудничестве в различных сферах.

Фото: akorda.kz

В свою очередь император Нарухито выразил уверенность, что визит президента Касым-Жомарта Токаева станет значимым событием в летописи отношений Японии и Казахстана, а также выведет их на качественно новый уровень.

Фото: akorda.kz

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев и император Нарухито обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, а также международной тематике". Пресс-служба Акорды

17 декабря в международном аэропорту Ханэда города Токио президента Казахстана встретила государственный министр иностранных дел Японии Аяно Кунимицу. Также известно, что будут подписаны соглашения на сумму свыше 3,7 млрд долларов.