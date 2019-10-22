Задолжали 817 млн тенге. Нарушители на иностранных авто не платят штрафы

Только с начала года с их участием было зафиксировано свыше 60 тысяч нарушений ПДД, оформлено штрафов на сумму 817 миллионов тенге.

В Казахстане с начала этого года зафиксировано более 60 тысяч нарушений Правил дорожного движения, совершенных на автомобилях с иностранными номерами. Об этом сообщил заместитель председателя комитета административной полиции Алибек Кенесбаев, передает Zakon.kz.

- Мы будем фиксировать нарушения и отправлять штрафы лицам, которые управляют автомобилями с иностранным учетом. Как вы знаете, у нас проблема эксплуатации авто с иностранным учетом имеется, в связи с тем, что мы участники Таможенного союза. Зачастую наши граждане пользуются этим моментом, - сказал он.

При этом Кенесбаев отметил, что увеличился ввоз в Казахстан авто из России, Кыргызстана, Беларуси, Армении.

- С начала года было зарегистрировано 923 ДТП с их участием, в которых погибли 58 человек и 314 получили ранения. Мы совместно с Генеральной прокуратурой, кредитным бюро, Нацбанком провели работу по идентификации владельцев авто, согласно законодательства любое транспортное средство, которое временно въезжает в Казахстан подлежит обязательному страхованию, имеется банк данных по страховым полисам, где вписаны владельцы авто, тех лиц, кто управляет транспортными средствами и данные транспорта: марка и госномер, - пояснил зампред КАП.

Он отметил, что с 21 октября реализовали эту интеграцию, и теперь лицам, управляющим этими транспортными средствами, в случае фиксации нарушений ПДД будут отправлять уведомления о штрафах.

- По штрафам, только с начала года с их участием было зафиксировано свыше 60 тысяч нарушений ПДД, оформлено штрафов на сумму 817 миллионов тенге, из этой суммы остается 52,5 миллиона. Процент взыскаемости 6,5 процентов, 765 миллионов остается не уплачено. Мы не могли своевременно установить владельцев этих автомобилей, сейчас эта проблема решена, - рассказал Кенесбаев.

На вопрос, будут ли они платить за ранее совершенные нарушения, он ответил, что по административному законодательству есть сроки давности возбуждения административных дел. Если с момента фиксации истекло два месяца, то по таким нарушениям возбуждать дела не будут. Если есть сроки еще не истекли, то предписания будут направлены по адресам правонарушителей.

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