Бозумбаев о повышении цен на бензин: Слухи, домыслы попрошу прекратить

По словам министра, никаких оснований для изменений цен на бензин и дизтопливо в стране нет.

Никаких изменений цен на бензин и дизельное топливо в этом году не планируется, сообщил в кулуарах правительства министр энергетики Канат Бозумбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- В этом году для изменения цен на бензин и дизельное топливо никаких оснований нет. Слухи, инсинуации, домыслы попрошу прекратить. Ничего менять в этом году не собираемся, включая акцизы. Точка. Если будем поднимать, то необходимо отменить налог на транспорт для малолитражных автомобилей. Это наше предложение. Таким образом, малолитражные автомобили до трех литров не должны будут платить налог транспорт. Это в какой-то степени компенсируют для наиболее уязвимых слоев, которые владеют таким автотранспортом, - сообщил Бозумбаев, отвечая на вопрос СМИ.

Он добавил, что Министерство юстиции зарегистрировало совместный приказ с Минэнерго, КНБ и Минфином об ограничении вывозов светлых и других нефтепродуктов с территории Казахстана автомобильным транспортом.

- Теперь бензин, дизельное топливо и другие виды нефтепродуктов запрещается на шесть месяцев вывозить автоцистернами за пределы территории Казахстана, - отметил министр.

Также, по его словам, грузовые автомобили с переоборудованными не заводскими баками могут начать привлекаться к ответственности.

- Речь идет о том, что многие грузовые автомобили и даже транзитные автобусы "наваривают", устанавливают до 3 тонн баки, чтобы просто вывозить. Поэтому будут тоже ограничения. Плюс частный автотранспорт может заправиться и дополнительно забрать одну двадцатилитровую канистру, но не более. Не по 20 канистр в багажники пихать, - заключил Бозумбаев.

Ранее сообщалось, что Министерство национальной экономики подготовило проект постановления Правительства РК о внесении изменений в ставки акцизов на бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо. Как следует из документа, акциз за одну тонну бензина составит 24 435 тенге за тонну, сейчас он составляет 10 500 тенге.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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