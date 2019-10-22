Главные фигуранты "Хоргосского дела" Артыкбаев и Жакаев вышли на свободу

Им заменили наказание на штраф.

Главным фигурантам крупного и резонансного "Хоргосского дела" экс-сотруднику Комитета национальной безопасности Талгату Жакаеву и бывшему главе таможенной службы Алматинской области Курманбеку Артыкбаеву заменили штрафами неотбытую часть наказания, передает Zakon.kz.

В апреле 2011 года сотрудниками Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью были проведены спецмероприятия на таможенных постах Алматинской области. На постах "Хоргос", "Калжат", ЦТО "Алатау" были изъяты документы, а также весь архив. Позже финполиция сообщила о том, что обезврежена активно действующая ОПГ на таможенных постах региона, состоящая более чем из 100 человек.

В 2014 году бывший начальник департамента таможенного контроля по Алматинской области Курманбек Артыкбаев получил наказание в виде 14 лет колонии строго режима. Высокопоставленный сотрудник КНБ Талгат Жакаев получил 17 лет лишения свободы.

Как сообщил координатор по работе со СМИ Восточно-Казахстанского областного суда Елдос Жумаксанов, Артыкбаев и Жакаев были помилованы указом Президента от 30 сентября. В связи с тем, что у помилованных имеется неотбытый срок, согласно требованиям УПК он был заменен на штраф из расчета 4 МРП за каждый день.

- У Жакаева неотбытый срок - более 8 лет, ему назначили штраф 2 млн 4 тыс. тенге. У Артыкбаева неотбытый срок - 5 лет 7 месяцев 8 дней, штраф составил 1 млн 289 тыс. тенге, - сообщил Елдос Жумаксанов.

Постановление было вынесено судом №2 Семея.

Лидеры организованной преступной группировки, действовавшей на расположенном на казахстанско-китайской границе таможенном посту "Хоргос", Талгат Кайрбаев и Бахыт Отарбаев, были осуждены на 16 и 13 лет колонии строгого режима соответственно. Бывший заместитель главы департамента КНБ по Акмолинской области Бахытбек Курманалиев приговорен судом к 16 годам лишения свободы. Еще один высокопоставленный сотрудник КНБ Ирлан Абдрахманов получил наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима каждый. Бывший начальник поста "Хоргос" был Бахытжан Айдаров приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

По делу были осуждены 45 фигурантов. Осужденным вменялось злоупотребление служебным положением в нарушение таможенного законодательства, выпуск товаров в свободное обращение без фактического таможенного досмотра груза, обеспечение скорейшего и беспрепятственного транзитного таможенного оформления товаров, перемещаемых из КНР в РК по сопроводительным документам. Одновременно, ими учинялся необоснованный досмотр и другие незаконные действия в отношении неподконтрольных участников внешнеэкономической деятельности. Все это делалось, чтобы склонить предпринимателей к завозу товаров из КНР, пользуясь услугами организованного преступного сообщества.

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