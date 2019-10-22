Президента Украины нашли в московском метро

Мечты у Умида самые простые: достойно жить со своей семьей.

Фото : Telegram-канал Mash

В московском метрополитене наблюдательные пассажиры заметили двойника Владимира Зеленского. Им оказался Умид - уроженец Узбекистана, сообщает Zakon.kz. Фотография с Умидом быстро разлетелась по Интернету. - За ликом президента скрывается Умид — уроженец Узбекистана, трудящийся в столице автомаляром. Знакомые кличут его Димой, в Москве он с женой и детьми. О схожести ему говорили и до вирусности, так что славу он принял без нервяков. Его часто узнают на улице, а на работе в шутку называют Зеленским. Мечты у Умида самые простые: достойно жить со своей семьей. А звездной копии мужчина желает здоровья (и в случае чего - готов подменить на съемках), - говорится в сообщении Telegram-канал Mash.

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