К чему приводит "политика ЧПОК", декларируемая Нацбанком

Почему при значительном улучшении внешних условий обесценивается курс тенге к рублю.

Почему курс российского рубля и тенге приблизился к историческим максимумам, и какие от этого могут быть последствия, рассуждает Управляющий директор Центра исследований прикладной экономики Олжас Тулеуов в посте в своем телеграмм-канале Tengenomika, сообщает Zakon.kz.

- Еще немного и биржевой курс RUBKZT сможет преодолеть отметку 6,12, к которой он приблизился вчера – 21 октября. К слову, в предыдущий раз рубль оценивался в 6,12 тенге совсем недавно – 15 июля, после чего он плавно снижался. При этом, значения RUBKZT выше 6,12 демонстрировались давно – в сентябре 1998 года, когда в среднем за месяц курс рубля к тенге составил 7,27, – написал автор поста.

Он отметил, что причины текущего роста RUBKZT становятся довольно банальными – это фиксация Нацбанком Казахстана динамики USDKZT около 390 при ощутимом снижения USDRUB. Так, на Мосбирже стоимость доллара США снизилась до 63,7 рублей на фоне нескольких позитивных факторов.

Во-первых, это налоговые выплаты российских компаний, которые по оценкам Reuters, в этот раз могут суммарно составить порядка 2,2 трлн рублей, или более 34 млрд USD.

Во-вторых, это сильнейшие вербальные сигналы ЦБ России к предстоящему агрессивному снижению ключевой ставки. Так, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в конце прошлой недели в интервью для CNBC заявила о том, что регулятор видит возможность снижать ключевую ставку более решительно. На этом фоне усилился спрос на российские гособлигации (ОФЗ), что связано с желанием инвесторов купить ОФЗ по большей ставке в преддверии ее снижения. Это в свою очередь оказывает существенную поддержку курсу рубля.

В-третьих, это пятидневное перемирие в конфликте на севере Сирии, в рамках которого Эродган дала курдам возможность отступить от границ Турции в так называемую "зону безопасности". Некоторая деэскалация наступления турецких войск на территории Сирии снизило давление на валюты развивающихся рынков.

- Таким образом, политика ЧПОК (частично плавающий обменный курс) тенге, которая декларируется Нацбанком, как свободно плавающее курсообразование, приводит к подобного рода "диспропорциям", когда при значительном улучшении внешних условий обесценивается курс тенге к рублю. Это, в свою очередь, и при прочих равных условиях приводит к удорожанию российского импорта в Казахстане. К слову, цены импортных поступлений продукции из стран ЕЭАС (читайте РФ) в Казахстан в августе 2019 года к августу 2018 года выросли на 12,8%, что более чем в два раза превышает официальный уровень инфляции в стране за тот же период времени, - подытожил Олжас Тулеуов.

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