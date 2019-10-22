Разработанный вариант латиницы не подошел под клавиатуру

Оказалось, что расположение нового алфавита не подходит стандартам Unicode.

На брифинге в СЦК представители министерства культуры и спорта и сообщества ученых рассказали, как работают над устранением недостатков у разработанного варианта алфавита госязыка на латинице, передает корреспондент Zakon.kz.

- Мы учитываем мнение общества, учитываем мнение ученых. Проделав большую работу, создавая латинский алфавит, мы не учли расположение букв на клавиатуре. В связи с этим мы провели тестовые работы с компанией Lenovo. Оказалось, что расположение нового алфавита не подходит стандартам Unicode. Сейчас мы работаем над этим. И учтем все недовольства, предложения общества и усовершенствуем, - сообщил вице-министр культуры и спорта Нуркиса Дауешов.

Также в свою очередь генеральный директор национального научно-практического центра "Тіл-қазына" им. Ш. Шаяхметова Аскар Алибек заверил, что все предложения учтут.

- Я не будут говорить, о каких буквах идет речь. Еще рано об этом говорить. Суть в том, что мы проводим в регионах семинары, апробацию. Чтобы выявить какие буквы менять нужно. Что касается того, что сказал Президент, мы еще глубже будем изучать проблему, и внесем свои предложения. Совершенствовать будем, все будет хорошо, все будет красиво. Верьте нам, - отметил он.

Напомним, ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил недостатки при переходе на латинскую графику и поручил министру культуры и спорта устранить их.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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