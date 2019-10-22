Назарбаев встретился с Зеленским в Японии

Президент Украины отметил важность сотрудничества двух государств.

В ходе встречи Елбасы поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах Президента Украины, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

- Я слежу за каждым днем Украины. Ваша страна мне небезразлична. И не только потому, что я когда-то два года обучался в Украине. С первых дней независимости я был хорошо знаком со всеми президентами вашей страны, - сказал Первый Президент Казахстана.

Вместе с тем Нурсултан Назарбаев выразил обеспокоенность в связи с событиями в Украине. Елбасы особо подчеркнул важность мирного урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

- Вы были избраны с большим доверием народа. У вас есть все возможности осуществить намеченные вами планы, - сказал Елбасы.

В свою очередь, Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина всегда поддерживала Республику Казахстан по широкому спектру вопросов. В ходе переговоров Зеленский рассказал о знакомстве с Президентом Казахстана К-Ж.Токаевым в Нью-Йорке, а также пригласил Елбасы посетить Украину.

Кроме того, стороны обсудили вопросы увеличения товарооборота и укрепления отношений между двумя странами.

Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским



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