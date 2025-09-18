#АЭС в Казахстане
Мир

Зеленский готов встретиться с Трампом и Путиным

Зеленский о встрече с Путиным и Трампом, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 06:55 Фото: Telegram/Zelenskiy
Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к встрече с президентами США и России без предварительных условий, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил в интервью Sky News. Видеозапись опубликована 17 сентября на YouTube-канале украинского главы государства.

"Я подтвердил, что готов без всяких условий участвовать как в двустороннем, так и в трехстороннем формате. Я готов встретиться с президентом Трампом и Путиным. Повторюсь: да, я готов к встрече без каких-либо предварительных условий", – сказал украинский лидер.

Фото: Telegram/Zelenskiy

При этом на вопрос о готовности поехать в Москву для такой встречи, глава украинского государства ответил "отрицательно".

"Но мы можем встретиться в любой другой стране. На столе лежит множество предложений, с некоторыми из которых согласны американцы, европейцы и, конечно, я. Думаю, теперь этот вопрос следует адресовать России, которая до сих пор не дала ответа", – отметил Зеленский.

Ранее Зеленский пригласил Путина в Киев.

Фото Алия Абди
Алия Абди
