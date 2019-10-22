Украинские фанаты оценили речь Димаша на казахском

Основатель фан-странички Евгения Баргесян называет казахстанского исполнителя "Улыбкой Бога" и рассказывает о феномене под названием "Код Димаша".

Украинские фанаты Димаша Кудайбергена создали сообщества в Facebook, где ежедневно делятся интересной информацией о его творчестве, выкладывая фото и видео с выступлений своего кумира, передает Zakon.kz.

Основатель странички Евгения Баргесян называет казахстанского исполнителя "Улыбкой Бога" и рассказывает о феномене под названием "Код Димаша".

В июле прошлого года, когда на одном из украинских телеканалов транслировали открытие "Славянского базара" в Витебске, Евгения Баргесян впервые услышала Димаша, и ее "жизнь перестала быть прежней".

Женщина влюбилась в голос казахстанского исполнителя и решила создать фан-группу Димаша в Украине. Сейчас Евгения ведет страничку фан-сообщества в Facebook, на которую подписаны без малого 14 тысяч человек.

По словам Евгении, изначально она искала фан-группу, посвященную Димашу. Найдя всего одну, девушка поняла, что Украина не знает о талантливом казахстанце и это нужно срочно исправлять.

Группа преследует две главные цели: популяризация творчества Димаша в мире и продвижение его в Украине. Конечная цель - сольный концерт на украинской сцене.

Евгения интересуется не только творчеством и личностью Димаша, но и культурой и родным языком казахстанского певца.

- Его речь на казахском потрясает. Но перевод гораздо слабее, потому что казахский язык, оказывается, очень многогранный, много оттенков в нем, которые не переводятся", - сказала Евгения Баргесян в интервью на радиостанции Shark Radio.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!