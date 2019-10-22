В Нур-Султане прошло торжественное закрытие XV трудового сезона проекта "Жасыл Ел"

Этот проект не просто временное трудоустройство молодежи - Бакытжан Жунисбеков.

Более 1000 молодых жителей столицы были обеспечены работой в летний сезон благодаря проекту "Жасыл Ел". Сегодня городские власти отметили отличившихся молодых людей и провели торжественное закрытие XV трудового сезона студенческих и трудовых отрядов, передает корреспондент Zakon.kz.

"Жасыл ел" – это большой проект, который дает возможность молодежи вносить вклад в озеленение города и сохранение его чистоты, трудиться и развиваться, демонстрировать свою квалификацию, трудолюбие, дает молодому поколению патриотическое и экологическое воспитание, позволяет сократить безработицу. Это движение началось с 2005 года после послания Нурсултана Назарбаева "Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации".

- По городу в текущем году штаб "Жасыл ел" демонстрирует положительные результаты по вопросам труда и занятости. Ежегодно число молодых людей, желающих трудиться в рядах бойцов "Жасыл ел" растет, в 2019 году штаб перевыполнил план и обеспечил более 1000 молодых жителей столицы работой в летний сезон, а также необходимой экипировкой. Вместе с тем, в трудовых отрядах "Жасыл ел" были обеспечены работой в летний сезон около 300 молодых людей (с 14 лет) из многодетных и малообеспеченных семей, молодые люди (14-16 лет). Сегодня было сформировано более 70 отрядов, - рассказал руководитель отдела по работе с молодежью управления по делам общественного развития акимата Нур-Султана Бакытжан Жунисбеков.

Обеспечить молодежь работой в летний трудовой сезон дали согласие более 10 организаций. В их числе были строительная компания "Базис-А", АО "Астана-Зеленстрой", ТОО "Астана орманы", ряд строительных объектов, образовательные учреждения и другие.

Бюджет программы утверждается раз в три года, тогда же устанавливаются квоты. В столице это 975 человек. Однако в прошлом году власти города трудоустроили 1120 человек. В этом году уже трудоустроено 977 человек. Еще 100 будут получат работу в о конца года. Всем им акимат выплачивает по два базовых оклада (один оклад 17697 тенге) – 35 394 тенге.

- Часть молодежи у нас работает только в летний период. Это старшеклассники, ученики 1-го и 2- го курсов колледжей, студенты. Последние, в основном они занимаются озеленением в компании ТОО "Астана орманы", там средняя зарплата около 70 тыс. тенге, плюс дотации от акимата. Старшеклассники заняты работой до 4-х часов в день, и также получают денежное вознаграждение (здесь зарплата ниже, но акимат доплачивает положенные 35 тыс. тенге). Некоторым работа оплачивалась только акиматом. Безработная молодежь (от 21-го до 29 лет) не занятая учебой, трудоустраивается в строительные компании на постоянную работу. Заработную плату им выплачивает работодатель (около 70-90 тыс. тенге в месяц) и акимат (дотации по квоте), - пояснил Жунисбеков.

Польза от такого рода работы, по мнению представителя акимата, состоит в том, что молодые люди приучаются работать. Они не питают иллюзии относительно того, что им по окончании образовательного учреждения сразу будут платить большую заработную плату и знают цену деньгам.

Кроме того, молодежь занимающаяся озеленением, уже не будет мусорить в городе или на природе. А понимая сложность такой работы, уважают труд других людей.

- Этот проект не просто временное трудоустройство молодежи, это формирование рабочей культуры у молодежи, - заключил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!