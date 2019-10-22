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Токаев поздравил Нурпеисова с юбилеем

Вы сумели поведать человечеству о чаяниях своего народа и завоевали безграничное внимание читателей - Президент.

Фото : almaty.tv22 октября 2019, 15:32

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму народному писателю Казахстана, лауреату государственной премии Абдижамилу Нурпеисову в связи с его 95-летием, сообщает Zakon.kz.

- За огромный вклад в развитие отечественной литературы и культуры вы заслужили признание как выдающийся писатель и патриарх словесного искусства. Мы гордимся вами как уникальной личностью, вышедшей из среды казахских литераторов, - говорится в телеграмме.

Глава государства подчеркнул, что романы "Кровь и пот", "Последний долг", вошедшие в золотой фонд казахского художественного творчества, стали духовным достоянием всей мировой литературы. На основе обращения к общечеловеческим ценностям писатель рассказал всему миру о судьбе своего народа.

- В ваших самобытных произведениях нашла свое отражение тревожащая всех проблема Арала. Вы сумели поведать человечеству о чаяниях своего народа и завоевали безграничное внимание читателей, - пишет Касым-Жомарт Токаев.

Президент пожелал юбиляру долгих лет жизни и новых творческих свершений.


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