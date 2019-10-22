Рубль преодолел отметку в 6,12 тенге на торгах

Средневзвешенный курс доллара составил 389,75 тенге (-0,11).

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 389,75 тенге (-0,11).

Средневзвешенный курс евро составил 435,25 тенге (-0,35), объем торгов 150 тысяч евро.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,1230 тенге (+0,055), объем торгов 5 млн рублей.

Напомним, рубль оценивался в 6,12 тенге в середине июля, затем он плавно снижался.

В обменниках курс доллара – 389,3-390,7 тенге, евро – 434,3-436,3 тенге, рос.рубля 6,11-6,16 тенге.

В торгах приняли участие 10 членов KASE.

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