Украинский министр назвал себя дебилом

Тут главное не это, а результаты - политик.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов пошутил, что он дебил и не скрывает этого факта, сообщает "112 Украина".

Таким образом он отреагировал на слова бизнесмена Игоря Коломойского, который назвал Милованова дебилом после его слов о влиянии выступлений "Квартала 95".

- Я этого не скрываю, что я дебил ... Я шучу. Так что тут главное не это, а результаты, – сказал Милованов во время брифинга.

По информации деловой газеты "Взгляд", он не обижается на олигарха, а скандал с песней "Квартала 95" о пожаре в доме экс-главы национального банка Украины Валерией Гонтаревой считает исчерпанным.

Ранее студия "Квартал 95" в своем выступлении высмеяла поджог дома Гонтаревой под Киевом. Милованов заявил, что номер "Квартала 95" отрицательно влияет на инвестиционный климат в Украине. После этого Коломойский назвал министра "дебилом" и призвал министра уйти в отставку, так как подобное заявление говорит об уровне его квалификации.

Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед Гонтаревой за исполненную артистами песню о поджоге ее дома. В "Квартал 95" заявили, что их шоу – это острая политическая сатира, "так было, есть и будет".

В песне прозвучали такие слова: "Горела хата, пылала, в Лондоне женщина плакала", "Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерича (Игоря Коломойского, – ред.)", "Мораль проста — хата сгорела со стыда". В ночь с 16 на 17 сентября в результате поджога сгорел дом Гонтаревой под Киевом в селе Гореничи.

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