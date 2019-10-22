Появились кадры вступления императора Японии на престол

В церемонии, посвященной наследованию императорского престола Японии, приняли участие представители более чем из 175 стран мира.

Первый Президент Казахстана принял участие в официальной церемонии интронизации Императора Японии Нарухито, передает Zakon.kz.

В церемонии, посвященной наследованию императорского престола Японии, приняли участие представители более чем из 175 стран мира.

Среди прибывших - короли Бельгии, Бутана, Испании, Камбоджи, Малайзии, Нидерландов, британский наследный принц Чарльз, президенты Австрии, Индии, Венгрии, Филиппин, Финляндии. Россию представлял заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов, Китай - зампредседателя КНР Ван Цишань, США - министр транспорта Элейн Чао. Кроме того, в Японию прибыли президенты Армении Армен Саркисян, Грузии Саломе Зурабишвили, Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Молдавии Игорь Додон и Украины Владимир Зеленский.

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Император Японии Нарухито официально объявил во вторник о своем вступлении на престол в соответствии с конституцией страны и законом об императорском доме. Его обращение прозвучало во время церемонии по случаю интронизации, которая состоялась в Токио, пишет ТАСС.

- Я взошел на престол в соответствии с конституцией и законом об императорском доме. Проведя церемонию вступления на престол, мы объявляем об этом стране [Японии] и всему миру. Желая счастья народу и мира всему миру, я клянусь вместе с народом и на основе конституции выполнять свои обязанности в качестве символа японского государства и единства народа, - сказал монарх.

Он подчеркнул, что его отец Акихито находился на престоле более 30 лет и разделял с народом радость и горе. "Я искренне надеюсь, что Япония благодаря мудрости и непрерывным усилиям своего народа достигнет дальнейшего развития и внесет вклад в становление дружбы и мира в международном сообществе", - добавил император.

После этого премьер-министр Японии Синдзо Абэ поздравил Нарухито со вступлением на престол в качестве императора и символа нации.

Церемония прошла в наиболее почетном "Сосновом зале" дворца. В нем установили массивный трон высотой 6,5 м и весом 8 тонн, который был изготовлен в начале прошлого века в соответствии с древними образцами.

Свою речь 59-летний император Нарухито зачитал с этого помоста. Он был облачен в коричневые одеяния по моде периода Хэйан (794-1185), которые разрешено носить только монарху. Рядом находился трон размерами поменьше для 55-летней императрицы Масако, также одетой в многослойное кимоно, сшитое по лекалам раннего Средневековья.

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