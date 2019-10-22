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Фрак Елбасы надевает не впервые

Назарбаев всегда придерживается установленного дресс-кода.

Фото : instagram.com22 октября 2019, 11:53

22 октября в Токио проходит церемония торжественного провозглашения нового императора Японии Нарухито. Елбасы принял участие в официальной церемонии, передает Zakon.kz.

Пресс-секретарь Первого Президента РК Айдос Укибай в Instagrram рассказал о том, что Нурсултан Назарбаев фрак Елбасы надевает не впервые.

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Айдос Укибай: «Первый Президент Казахстана принял участие в официальной церемонии интронизации Императора Японии Нарухито. Японская сторона установила соответствующий дресс-код для этого мероприятия. Все участники церемонии, включая глав делегаций, должны быть одеты по дресс-коду «White Tie». Фрак Елбасы одевает не впервые. Нурсултан Назарбаев всегда придерживается установленного на мероприятиях такого уровня дресс-кода».

Публикация от Елбасының Баспасөз қызметі???????? (@elbasy_nazarbayev) 21 Окт 2019 в 10:46 PDT

- Первый Президент Казахстана принял участие в официальной церемонии интронизации Императора Японии Нарухито. Японская сторона установила соответствующий дресс-код для этого мероприятия. Все участники церемонии, включая глав делегаций, должны быть одеты по дресс-коду "White Tie". Фрак Елбасы одевает не впервые. Нурсултан Назарбаев всегда придерживается установленного на мероприятиях такого уровня дресс-кода, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что обычно Нурсултан Назарбаев предпочитает строгие костюмы темно-синего оттенка с галстуком. Во фраке он был замечен в 2008 году, когда поздравлял женщин с 8 марта и в 2014 году в поздравительном новогоднем видео.

Фрак это элемент дресс-кода white tie. White tie - это один из самых строгих видов дресс-кода. Женщинам предписываются длинное вечернее платье с пышной юбкой, туфли на шпильке, иногда перчатки, для мужчин обязательны светлый галстук или белая рубашка и черный фрак с жилетом.


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