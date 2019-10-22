Столичных полицейских обвинили в пытках девушки-инвалида

Пострадавшей жительнице Актау сообщили, что против нее возбуждено уголовное дело.

Транспортных полицейских Нур-Султана обвинили в избиении и пытках девушки-инвалида из Актау, передает Zakon.kz.

Информацию об этом разместила в Facebook Елена Семенова, которая подчеркнула, что информация, опубликованная в посте, написана на основании письменного заявления и аудиофайлов, а также на основании представленных документов.

"Живет в Актау девушка Настя 1993 года рождения, инвалид 1-ой группы, за свою жизнь перенесла 18 операций и клиническую смерть. Настя не зациклена на своей инвалидности, по профессии она механик судовых механизмов, занимается ремонтом машин, резьбой по дереву, делает красивые цветы и многое другое, Настя стремится жить полноценной жизнью".

В августе девушка отправилась в столицу для прохождения медицинских процедур. Решив вопросы, она сняла квартиру и осталась, чтобы погулять по Нур-Султану. После этого на два дня - с 6 по 8 августа - Настя для всех пропала, у нее не было возможности позвонить маме и просить о помощи.

"Два дня Настя находилась сначала в кабинете сотрудников полиции ЛУВД, а затем в кабинете следователя ЛУВД в психологическом шоке, ужасе от происходящего с ней, и страхе что еще может произойти в стенах отдела полиции. Из отдела полиции (ЛУВД) Настю выпустили 8 августа, запретив ей покидать вокзал и заявив, что в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 380 ч.1. УК РК".

"6 августа Настя приехала на вокзал около 15:00 для покупки билета домой. В кассе "Камкор-Тревел" кассир ответила, что билетов нет, потом предложила билет за 50 тысяч тенге, Настя сказала, что за эти деньги можно улететь на самолете. Кассир сказала Насте отойти от кассы, Настя возмутилась и кассир, недолго думая, вызвала наряд полиции, который сопроводил Настю в кабинет и оставили ее с тремя сотрудниками полиции. Дальше (согласно видеозаписи, которую мама Насти значительно позже смотрела сама, а также со слов Насти) один из сотрудников полиции подошел к Насте и схватил за руки, оттолкнул от двери, потом схватил за горло. Настя пытается сопротивляться, задавая вопрос, за что, сотрудник полиции бросает Настю на пол и начинает бить и душить, затем этот же сотрудник полиции бьет Настю коленом в солнечное сплетение после чего Настя начинает задыхаться. Другие сотрудники полиции, которые, по словам Насти, просто ходили и смотрели на все происходящее увидев, что Настя начинает задыхаться после удара коленом в солнечное сплетение, выводят этого сотрудника из кабинета. После того, как сотрудника вывели из кабинета, Настя отползает к окошку и пытается подняться, у нее не получается. Стоящий рядом сотрудник полиции начал смеяться над происходящим", - рассказывает Елена.

"Настя от окошка подползает к нему и бьет его по ноге, тот в бешенстве начинает Настю бить, потом садится на нее сверху и надевает наручники, Настя сопротивляется и пытается подняться, после чего кусает сотрудника полиции в грудь. Придя в еще большее бешенство, сотрудник полиции, не давая Насте подняться полностью, бросает ее снова на пол, снимает наручники и, выкручивая руки назад, надевает ей наручники сзади. Затем в позе ласточки Настю тащат, пытаясь вывести ее из кабинета, обещая увести в психушку, об дверной проем Насте разбивают голову, она теряет сознание".

Девушка очнулась позднее, в тот момент, когда ей стали ставить капельницу. По словам девушки, она слышала, как один из сотрудников полиции попросил не фиксировать фамилию и написать, что подобрали пострадавшую с улицы. Женщина ответила, что не будет ничего подписывать, и спросила, что с ней делали.

После уколов пострадавшую переодели (так как все платье было разорвано и в крови), надели чьи-то брюки и повезли в Линейное управление внутренних дел (ЛУВД). Когда девушка зашла в кабинет следователя, она просила дать ей возможность позвонить домой, но ей было отказано.

"Два дня ей не давали пить и есть, ей не давали звонить, спала она там же, на стульях в кабинете у следователя. Бесплатный адвокат, который приехал 7 августа в отдел полиции, сказал, что шансов у нее нет, она ничего не сможет доказать, говорил, что нужно соглашаться со следователем, потом ушел. Адвокат, нанятый мамой, приехав, написал заявление, что Настя признает вину, и за нападение на сотрудников полиции попросил у мамы миллион, чтобы "раскидать" и "замять" дело. Настя не признала вину, не стала ничего подписывать, а мама отказалась платить. Настю отпустили, но удостоверение ей не отдали, заставили поехать к наркологу и психиатру, потом повезли на СМЭ, после чего сообщили что через две недели будет суд, она не должна никуда уезжать".

Следующие две недели девушка ночевала на вокзале, позднее поселилась в хостеле. Она ждала обещанного сотрудниками полиции суда на протяжении 20 дней, но суда так и не было. Потом она написала заявление, что у нее нет средств, ей негде жить, и ей разрешили уехать.

По словам Елены, сейчас Анастасии звонят и требуют оплатить штраф.

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