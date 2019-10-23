ЧП на тарзанке: пострадавший не может добиться компенсации ущерба

Парень приехал на тимбилдинг, а оказался в больнице.

Молодой казахстанец получил серьезную травму на аттракционе в зоне отдыха. На просьбу помочь восстановить здоровье организаторы ответили категоричным отказом и представили документы, в которых пострадавший якобы отказывается от претензий. Юноша заявляет что подписал бумаги в состоянии болевого шока, но доказать это пока не может, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Жесткое приземление стоило 25-летнему Ханкельды месяца поездок по врачам. На тарзанку он приехал с коллегами, а уехал в карете скорой помощи с переломом малой берцовой кости и ушибами.

Ханкельды Жумабаев:

- Меня, получается, развернуло, и я задом летел. Я чувствовал, если задом приземлюсь, позвоночник сломается и буду неходячим. В данный момент я не могу долго сидеть, так как кобчика был ушиб сильный, если сижу часа 2-3, начинаются боли в спине.

Парень боится, что мог треснуть позвоночник и собирается пройти полную диагностику. Обратился за компенсацией ущерба к предпринимателю, но получил шокирующий ответ.

Ханкельды Жумабаев:

- Что я подписывал, что претензий к ним не имею и инструктаж проходил. Ну это полнейшая ложь! Никаких инструктажей не было, просто на момент запуска сказали: "Ноги приподнять во время спуска" и все! Организация отказалась и в дальнейшем пригрозила, что если данное видео где-то окажется, они в суд на нас уже подадут!"

Алматинец вспоминает, что после травмы подписал только бумагу якобы об оказании медпомощи в зоне отдыха. Из-за болевого шока он не полностью прочел документ, на который сейчас ссылается предприниматель. Но фраза "что написано пером" здесь не сработает, уверены юристы.

Жаслан Айтмаганбетов – председатель общественного объединения по защите прав потребителей:

- В суде это можно будет оспорить, потому что имеет место почерковедческая экспертиза, которая дает возможность определить, в каком положении, в каком состоянии человек подписывал тот или иной документ. У нас в практике уже это было.

Жаслан Айтмаганбетов уже направил в акимат Алматы запрос на проверку оборудования тарзанки и нашел нарушения, не соответствующие регламенту ЕАЭС по безопасности аттракционов, который был принят у нас в стране в 2016 году. Получить комментарий от предпринимателя нам не удалось. Тем, кто попал в похожую ситуацию, юристы советуют не опускать руки, а сразу обращаться с жалобами в акимат и департамент охраны общественного здоровья. И не подписывать никаких документов до конца разбирательства.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!