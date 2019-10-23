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Видео с места смертельной перестрелки фермеров под Ростовом появилось в Сети

До этого споры из-за земли решались в суде.

Фото : amic.ru23 октября 2019, 07:40

Кадры с места перестрелки на хуторе Чернозубов в Орловском районе Ростовской области, где погибли пять человек, появились в Сети, сообщает РЕН ТВ.

Как известно, участниками конфликта стали представители фермерских семей. Вражда между семьями Бациевых и Дакишвили продолжается в течение многих лет.

До этого споры из-за земли между ними решались в суде. По предварительным данным, последняя ссора вспыхнула из-за того, что Бациевы засеяли поле, которое Дакишвили считали своим.

Адлан Бациев и Зураб Дакишвили назначили друг другу встречу на территории животноводческой точки. Один из лидеров клана Дакишвили привел с собой бойцов, вооруженных автоматом и пистолетом.

Известно, что в ходе перестрелки погибли Арби, Идрис и Ислам Бациевы, а также Зураб Дакишвили и еще одно неустановленное лицо. Ранения получили Адлан Бациев и Балауди Хусиханов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают 41-летнего Малхози Дакишвили, а также 35-летних Рамзана и Георгия Дакишвили.


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