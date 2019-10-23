Американский посол в Украине дал показания против Трампа

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

Исполняющий обязанности посла США в Украине Уильям Тейлор дал показания в конгрессе в рамках процедуры импичмента американскому лидеру Дональду Трампу, передает Lenta.ru.

Тейлор заявил, что расследование в отношении компании Burisma, в которой работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер, было условием для встречи главы США с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Американский посол добавил, что Трамп требовал от президента Украины сделать публичное заявление о расследовании. Кроме того, предполагалось, что Зеленский даст интервью телеканалу CNN, где прозвучат необходимые слова. Тейлора подчекрнул, что в противном случае Трамп грозился приостановить выделение финансовой помощи Киеву.

Также, по словам дипломата, бывший спецпосланник США в Украине Курт Волкер, американский посол в Евросоюзе Гордон Сондленд, министр энергетики Рик Перри и личный адвокат президента Руди Джулиани были частью "неформального канала политики США в Украине".

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена.

Скандал вокруг Байденов произошел после публикаций СМИ о том, что Хантер Байден получал миллионы долларов от Burisma Holdings с весны 2014 года по осень 2015-го года. В тот период Джо Байден являлся спецпредставителем США по Украине.

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