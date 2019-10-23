Упростить процедуры перехода границы предложила Дарига Назарбаева Валентине Матвиенко

Глава Сената обратила внимание российской стороны на отсутствие паритета в вопросах условий передвижения и пребывания граждан двух стран на территории Казахстана и России.

В рамках официального визита в Россию председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева встретилась с председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Как отмечается, стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе по линии парламентов двух стран.

В приветственном слове глава Сената отметила, что многогранные отношения Казахстана и России были и остаются самыми близкими. Этому в значительной мере способствуют взаимоотношения Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента России Владимира Путина.

Во время беседы Дарига Назарбаева особо остановилась на проблематике приграничного сотрудничества и высказала предложение рассмотреть вопрос о повышении статуса пунктов пропуска на границе между Казахстаном и Россией.

- Надо максимально упростить процедуры перехода границы в интересах людей, особенно проживающих в приграничных зонах. Это позитивно повлияет на развитие социально-экономического и культурного обмена, даст толчок росту малого и среднего бизнеса в регионе, ускорению интеграционных процессов, - сказала она.

Руководитель верхней палаты обратила внимание российской стороны на отсутствие паритета в вопросах условий передвижения и пребывания граждан двух стран на территории Казахстана и России.

Экологическая проблематика, эффективное регулирование водопользования и использования ресурсов трансграничных рек также стала предметом обсуждения руководителей верхних палат парламентов Казахстана и России.

- Проблемы трансграничной реки Урал неоднократно рассматривались на различных уровнях, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Создание совместной комиссии, которое бы финансировалось из бюджета наших стран, куда бы вошли представители государственных органов, крупные пользователи, неправительственные организации, а также научно-исследовательские институты, которые занимаются исследованием проблем водосбережения и трансграничных рек, принесло бы огромную пользу. Буду признательна за поддержку Совета Федерации в этом вопросе, - сказала Дарига Назарбаева.

Со своей стороны Валентина Матвиенко подчеркнула, что российско-казахстанские дружеские и союзнические отношения являются важными для развития двух государств.

- На таких встречах мы поднимаем вопросы, которые требуют парламентского контроля, и обеспечения исполнения договоренностей, достигаемых на высшем уровне в интересах граждан России и Казахстана, - сказала Валентина Матвиенко.

Председатель Совета Федерации особо отметила важность развития межпарламентских контактов Казахстана и России, которые играют важную роль в укреплении экономической и культурной составляющих двусторонних отношений, расширении межрегиональных связей.

Кроме того, Валентина Матвиенко предложила начать совместную работу по подготовке Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, проведение которой намечено на 2022 год в России, а также пригласила Даригу Назарбаеву стать в 2021 году сопредседателем третьего Евразийского женского форума.

Во время встречи состоялась церемония вручения спикеру Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентине Матвиенко ордена "Достық" (Дружба) I степени. Указ о награждении подписан Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым за вклад в укрепление и развитие двусторонних отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!