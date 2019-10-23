В Казахстане приняли кадровое решение после провала сборной на Чемпионате мира

на прошедшем в Дохе чемпионате мира по легкой атлетике сборная Казахстана впервые за долгое время не просто осталась без медалей. Никого из наших спортсменов не оказалось даже близко к пьедесталу.

Решением Исполнительного Комитета Федерации легкой атлетики РК прекращены полномочия главного тренера Ерлана Ибраима, передает Zakon.kz.

Федерация поблагодарила Ибраима за проделанную работу и пожелала ему дальнейших успехов в карьере.

Ерлан Ибраим работал в качестве спортивного директора с февраля 2019 года и в последствии был назначен главным тренером.

О назначении нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время.

В преддверии международного турнира XXIX "Мемориал Гусмана Косанова" летом этого года Ибраим рассказывал нам о медальных планах на турнир и дал прогноз на количество лицензий на Олимпиаду, которое может у Казахстана в королеве спорта,

Добавим, что на прошедшем в Дохе чемпионате мира по легкой атлетике сборная Казахстана впервые за долгое время не просто осталась без медалей. Никого из наших спортсменов не оказалось даже близко к пьедесталу. Обладательница полного комплекта олимпийских медалей (серебро Пекина-2008, золото Лондона-2012 и бронза Рио-2016) Ольга Рыпакова из-за травмы не смогла выступить в полную силу на мировом первенстве и не прошла квалификацию в тройном прыжке. К счастью, ранее она выполнила норматив для участия в Олимпиаде-2020 в Токио.

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