Главный тренер сборной по легкой атлетике назвал план по олимпийским лицензиям

Костяк сборной Казахстана находится на соревнованиях Бриллиантовой лиги и на летней Универсиаде-2019 в Неаполе.

Главным тренером казахстанской команды по легкой атлетике стал Ерлан Ибраим. В преддверии международного турнира XXIX "Мемориал Гусмана Косанова" наставник рассказал о медальных планах на турнир и дал прогноз на количество лицензий на Олимпиаду, которое может у Казахстана в королеве спорта, передает Zakon.kz.

По словам председателя Комитета по спорту МКС РК олимпийского чемпиона Серика Сапиева, о назначения главным тренером национальной команды Ерлан Ибраим работал спортивным директором федерации легкой атлетики РК, много лет проработал в федерации и ФК "Кайрат", имеет большой опыт в спорте как менеджер.

- Я хочу провести анализ возможностей спортсменов, совместно со старшими тренерами каждого региона. Сейчас у наших легкоатлетов есть две лицензии – в спортивной ходьбе олимпийский норматив выполнил Георгий Шейко, в тройном прыжке наша олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова. Мы рассчитываем, что за оставшийся квалификационный период количество спортсменов, кто сумеет выполнить норматив в разных видах легкой атлетики, составит 9, а лицензий будет 15 с учетом эстафет. Нормативы достаточно высокие, - сказал Ерлан Ибраим.

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- Прекращение договора с прежним главным тренером, прославленным казахстанским шестовиком Григорием Егоровым произошло по совокупности причин. За период двухлетней работы он внес огромный вклад в развитие нашего вида спорта, он работал в то время, когда наш спорт начал жить по-новому, поменялось законодательство. Он передал знания молодым специалистам. Сейчас он вернулся в Испанию, где проживает в последнее время, но находится на контакте, мы очень ему благодарны и позитивно оцениваем его работу, - сказал генеральный секретарь Федерации легкой атлетики РК Асхат Сейсембеков,

6-7 июля 2019 года в Алматы состоится XXIX "Мемориал Гусмана Косанова" - соревнования международного уровня памяти одного из сильнейших спринтеров Советского Союза конца 50-х и начала 60-х годов.

Гусман Косанов – выдающийся легкоатлет, заслуженный мастер спорта СССР. Свою олимпийскую серебряную медаль спортсмен завоевал в Риме на Олимпийских играх 1960 года в эстафете 4 по 100 метров и вошел в историю, как обладатель первой олимпийской награды в казахстанской легкой атлетике.

Мемориал проводится ежегодно на Центральном стадионе Алматы и внесен в список лучших легкоатлетических турниров на Азиатском континенте. Важно отметить, "Мемориал Косанова" включен в календари соревнований Международной Ассоциации Легкоатлетических Федераций (IAAF) и Азиатской Ассоциации Легкой Атлетики (AAA).

"XXIX Мемориал Гусмана Косанова" является лицензионным стартом к Олимпийским играм 2020 в Токио и предстоящему Чемпионату мира, который пройдет в Дохе в сентябре текущего года.

- Костяк сборной Казахстана находится на соревнованиях Бриллиантовой лиги и на летней Универсиаде-2019 в Неаполе. Мы проработали со старшими тренерами всех областей, выявили лучших по рейтингу в Казахстане, мы ждем от них больших результатов. Для кого-то это будет первый международный старт, есть опытные спортсмены, такие как Иван Иванов, Маргарита Мукашева, на них будет держаться все команда, стремиться к тому, чтобы завоевали хорошие места, - отметил главный тренер.

Говоря о конкретных медальных планах, главный тренер отметил, что из 26 участников Мемориала из Казахстана каждый может выиграть награду в Алматы.

- Мукашева, Иванов – наши лидеры, больше десятка, 12 медалей будет, - заключил Ибраим.

В этом году в статусных соревнованиях примут участие более 200 спортсменов из 15 стран мира: Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Иран, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан, Индия, Беларусь, Турция, Украина, Кения. На турнир приглашены именитые звезды легкой атлетики. Одна из них - самая сексуальная спортсменка России Дарья Клишина, прыгунья в длину, которая была единственной российской спортсменкой, допущенной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций к Олимпийским играм 2016 года в Бразилии как нейтральный спортсмен.

Добавим, что Серик Сапиев в кулуарах рассказал, легко ли совмещать госслужбу и занятия спортом.

Альберт Ахметов

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