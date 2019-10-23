Брат президента Кыргызстана может стать фигурантом уголовного дела

Судебные органы рассматривают уголовное дело о модернизации Бишкекской ТЭЦ.

21 октября генеральная прокуратура Кыргызстана приняла к рассмотрению заявление о привлечении к уголовной ответственности бывшего спикера Жогорку Кенеша Асылбека Жээнбекова. Об этом написал на своей странице в Facebook член СДПК Темирлан Султанбеков, сообщает Zakon.kz.

По его словам, судебные органы сейчас рассматривают уголовное дело о модернизации Бишкекской ТЭЦ. Асылбеком Жээнбековым во время спикерства были допущены халатность и злоупотребление должностным положением.

Султанбеков требует взять депутата под стражу, а всех его родственников и близких людей временно отстранить от занимаемых должностей в целях недопущения давления на следствие. Он отмечает, что модернизация Бишкекской ТЭЦ осуществлялась на основании закона о ратификации кредитного соглашения — льготного покупательского кредита между правительством КР в лице Министерства финансов и Экспортно-импортным банком Китая для реализации проекта "Модернизация тепловой электроцентрали Бишкека", принятого Жогорку Кенешем 11 декабря 2013 года.

В то же время он говорит, что при ратификации соглашения были нарушены сроки, указанные в Законе "О регламенте". Согласно документу, проекты законов рассматриваются и принимаются по процедуре трех чтений. Промежуток времени между каждым не может быть менее 10 рабочих дней и более 30 рабочих дней.

- Таким образом, закон, регулирующий ратификацию соглашения по Бишкекской ТЭЦ, должен был быть принят парламентом в течение как минимум 1,5 месяца. За это время депутаты парламента могли бы находить неточности, ошибки и исправлять их, однако по решению спикера Жогорку Кенеша Асылбека Жээнбекова Жогорку Кенеш принял закон в течение одного дня, — отмечено в сообщении.

Темирлан Султанбеков добавил, что Закон "О регламенте" позволяет принять проект закона одновременно в трех чтениях, но за исключением кредитных соглашений.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.

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