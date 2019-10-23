День национального символа Казахстана отмечают во всем мире

Снежный барс является одним из государственных символов Казахстана и имеет большое общественное значение, отражая бесценное природное и культурное наследие нашего народа.

23 октября отмечается Международный день снежного барса – национального символа Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

Состоявшийся в октябре 2013 года в Бишкеке Всемирный форум по сохранению снежного барса положил начало новому празднику – Международному дню снежного барса (International Snow Leopard Day), отмечаемому с той поры ежегодно 23 октября.

Снежный барс (Uncia uncia Schreber, 1775) является одним из самых редких животных Казахстана, который внесен в Красную книгу Республики Казахстан решением Правительства в 1978 году, также внесен в Красный список Международного Союза Охраны Природы (IUCN) и в Приложение I Конвенции о международной торговле видами фауны и флоры (СИТЕС), как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Присвоение такого статуса говорит о том, что вид нуждается в принятии экстренных мер по его охране, изучению и восстановлению численности всеми государствами, где он обитает.

Снежный барс является одним из государственных символов Казахстана и имеет большое общественное значение, отражая бесценное природное и культурное наследие нашего народа. Нарастающая интенсивность освоения горных экосистем и потребления биологических ресурсов, сокращение ареала и численности ирбиса угрожают его существованию как вида и диктуют необходимость принятия эффективных мер по его сохранению.

В Казахстане снежный барс с 1978 года (с первого издания Красной книги) включен в категорию редких и находящихся под угрозой исчезновения видов и охраняется законом. Иск за незаконную добычу барса составляет 2000 МРП, то есть 4478 тысяч тенге, или около 13800 долларов США; помимо иска, обязательно возбуждается уголовное дело, и браконьер может быть наказан лишением свободы на срок до 3 лет либо дополнительным штрафом до 3000 МРП (до 20700 долларов США).

В Республике Казахстан по сохранению снежного барса и его экосистем от неправительственных организаций работает РОО "Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия" (АСБК), от государственных научных организаций "РГП "Институт зоологии" МОН РК, и от уполномоченного государственного органа Комитет лесного хозяйства и животного мира МСХ РК.

По учетным данным, в Республике Казахстан обитает около 130 особей снежного барса, но эта цифра нуждается в уточнении. Два региона обитания вида - Джунгарский (Жетысуский) Алатау и Северный Тянь-Шань - включены в список наиболее значимых в мире участков для барса.

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